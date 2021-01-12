ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تعرف على نظام الدراسة في الجامع الأزهر وقت وباء كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:35 م
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
تقتصر الأنشطة والفعاليات في الجامع الأزهر ، خلال الفترة الحالية، على إقامة الصلوات المفروضة فقط، تزامنا مع جائحة كورونا ومنعا لانتشار الفيروس بين رواد الجامع الأزهر.

وعلقت إدارة الجامع الأزهر الشريف، الحضور المباشر بأروقته في كافة فروع الجمهورية، في ضوء توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وقال الشيخ هاني عودة، مدير الجامع الأزهر لصدى البلد، إن الجامع الازهر علق كذلك اختبارات المحفظين وتحديد المستوى للمتقدمين لحفظ القرآن الكريم لحين إشعار آخر ، على أن تستكمل الدراسة بنظام التعليم عن بعد.

نظام الدراسة في الجامع الازهر 
وذكر أن كل الأنشطة التي كانت تقام بالحضور مباشرة في الجامع الأزهر،تم تحويلها للتعليم عن بعد، منوها أنه صدرت توجيهات بتوفير كل الموادوالمحاضرات إلى أون لاين وبثها إلكترونيا للدارسين في العلوم المختلفة.

وأضاف، أن حلقات التحفيظ عن طريق الاتصال المتعدد، يتمثل فى غرفة إلكترونية يعدها الجامع تضم الشيخ و 4 طالبا ومشرفا، ويتم الدخول بموافقة القائمين على العمل ويؤخذ كذلك الحضور والغياب للموجودين.

ويخصص المحفظ بداية الحلقة لتسميع ما تناوله الطالب فيما مضى، ومن تجاوزت أخطاؤه ثلاثة أخطاء يمنحه المحفظ فرصة للمراجعة حتى نهاية الحلقة، وبعد الانتهاء من التسميع يتم تصحيح آیات جديدة للحافظين.

وبالنسبة للدراسة بالعلوم الشرعية فيتم فيها حفظ القرآن الكريم وتفسيره، وعلوم العقيدة، والحديث الشريف، والفقه المذهبى، وتاريخ الحضارة الإسلامية، والعقيدة، ويتناول الدارس فيها الفرق الإسلامية والتيارات الفكرية المعاصرة، والفلسفة، ومنهجية الرد على الشبهات، ومنهجية التفكير النقدى للمغالطات المنطقية.

ويقوم الرواق على التنسيق مع مدرسى المواد، والعمل على إعداد جدول مناسب لكل المراحل، ويتناسب مع جميع المدرسين لإقامة حلقات إلكترونية يستفيد منها الجميع، وفقا للإجراءات المتبعة التى تحرص على تنفيذها الإدارة العامة للجامع الأزهر بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

14 فرعا خارج الجامع الأزهر
تعد الأروقة الأزهرية التي تقدم شتى العلوم للمصريين والأجانب داخل الجامع الأزهر الشريف على يد كبار العلماء من التجارب التي لاقت نجاحًا كبيرًا، الأمر الذي جعل مؤسسة الأزهر الشريف تتوسع من فروعها خارج الجامع الأزهر ليكون لها عدة فروع في مختلف المحافظات. 

وشهدت الأروقة الخارجية للجامع الأزهر، افتتاح فرع جديد لرواق القرآن الكريم بمعهد الزقازيق الثانوى بنين بمحافظة الشرقية وتم إجراء اختبارات لـ 370 متقدما على أيدى اثنى عشر محفظًا، لتحديد مستوى الدارسين المتقدمين استعدادا لتفعيل الرواق وانطلاق الدراسة به،ويعد التوسع فى الأفرع، ضمن الخطة التى وجه بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حرصا على نشر الأروقة فى جميع محافظات الجمهورية.

وفعل الجامع الأزهر الشريف 4 أفرع لرواق القرآن الكريم فى  طنطا وكفر الشيخ، والمنصورة، وبنها وذلك تزامنًا مع استئناف الدراسة فى بقية الفروع الخارجية للرواق والبالغ عددها 14 فرعًا، ليصير بذلك إجمالى الفروع الخارجية لرواق القرآن الكريم 19 فرعًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجامع الأزهر يجري معاينات بالمحافظات استعدادا لفتح فروع للرواق

الجامع الأزهر: استئناف الدراسة في رواق القرآن الكريم غدًا

14 فرعا خارج الجامع الأزهر.. نهضة في الأروقة الأزهرية الموجودة بالمحافظات

الجامع الأزهر يطلب محفظين للقرآن كريم.. تفاصيل وشروط

أهم الأخبار والفتاوى الدينية في أسبوع.. الأزهر يعلن عن وظائف قيادية ومحفظين

سيناء تستقبل أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية..غدا

ترشيحاتنا

سيناتور أمريكي يوجه تحذيرا خطيرا لـ بايدن بشأن إيران

القيمة الغذائية للكوارع.. فوائد متعددة

الكمامة قبل اللقاح.. هاني الناظر يحذر من ارتفاع الإصابات بـ كورونا لهذا السبب.. فيديو

بعد اقتحام الكونجرس .. طلب غريب لـ صاحب "القرنين" في السجن

مصدر أمني ينفي قيام الأمن بإزالة سور نادي الزمالك النهري

بعد تسجيله هدفين في الإنتاج.. متى يدخل وليد سليمان نادي المائة؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب

شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور

مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور