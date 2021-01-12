تعرف على نظام الدراسة في الجامع الأزهر وقت وباء كورونا

تقتصر الأنشطة والفعاليات في الجامع الأزهر ، خلال الفترة الحالية، على إقامة الصلوات المفروضة فقط، تزامنا مع جائحة كورونا ومنعا لانتشار الفيروس بين رواد الجامع الأزهر.





وعلقت إدارة الجامع الأزهر الشريف، الحضور المباشر بأروقته في كافة فروع الجمهورية، في ضوء توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر.





وقال الشيخ هاني عودة، مدير الجامع الأزهر لصدى البلد، إن الجامع الازهر علق كذلك اختبارات المحفظين وتحديد المستوى للمتقدمين لحفظ القرآن الكريم لحين إشعار آخر ، على أن تستكمل الدراسة بنظام التعليم عن بعد.





نظام الدراسة في الجامع الازهر

وذكر أن كل الأنشطة التي كانت تقام بالحضور مباشرة في الجامع الأزهر،تم تحويلها للتعليم عن بعد، منوها أنه صدرت توجيهات بتوفير كل الموادوالمحاضرات إلى أون لاين وبثها إلكترونيا للدارسين في العلوم المختلفة.





وأضاف، أن حلقات التحفيظ عن طريق الاتصال المتعدد، يتمثل فى غرفة إلكترونية يعدها الجامع تضم الشيخ و 4 طالبا ومشرفا، ويتم الدخول بموافقة القائمين على العمل ويؤخذ كذلك الحضور والغياب للموجودين.





ويخصص المحفظ بداية الحلقة لتسميع ما تناوله الطالب فيما مضى، ومن تجاوزت أخطاؤه ثلاثة أخطاء يمنحه المحفظ فرصة للمراجعة حتى نهاية الحلقة، وبعد الانتهاء من التسميع يتم تصحيح آیات جديدة للحافظين.





وبالنسبة للدراسة بالعلوم الشرعية فيتم فيها حفظ القرآن الكريم وتفسيره، وعلوم العقيدة، والحديث الشريف، والفقه المذهبى، وتاريخ الحضارة الإسلامية، والعقيدة، ويتناول الدارس فيها الفرق الإسلامية والتيارات الفكرية المعاصرة، والفلسفة، ومنهجية الرد على الشبهات، ومنهجية التفكير النقدى للمغالطات المنطقية.





ويقوم الرواق على التنسيق مع مدرسى المواد، والعمل على إعداد جدول مناسب لكل المراحل، ويتناسب مع جميع المدرسين لإقامة حلقات إلكترونية يستفيد منها الجميع، وفقا للإجراءات المتبعة التى تحرص على تنفيذها الإدارة العامة للجامع الأزهر بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.





14 فرعا خارج الجامع الأزهر

تعد الأروقة الأزهرية التي تقدم شتى العلوم للمصريين والأجانب داخل الجامع الأزهر الشريف على يد كبار العلماء من التجارب التي لاقت نجاحًا كبيرًا، الأمر الذي جعل مؤسسة الأزهر الشريف تتوسع من فروعها خارج الجامع الأزهر ليكون لها عدة فروع في مختلف المحافظات.





وشهدت الأروقة الخارجية للجامع الأزهر، افتتاح فرع جديد لرواق القرآن الكريم بمعهد الزقازيق الثانوى بنين بمحافظة الشرقية وتم إجراء اختبارات لـ 370 متقدما على أيدى اثنى عشر محفظًا، لتحديد مستوى الدارسين المتقدمين استعدادا لتفعيل الرواق وانطلاق الدراسة به،ويعد التوسع فى الأفرع، ضمن الخطة التى وجه بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حرصا على نشر الأروقة فى جميع محافظات الجمهورية.



