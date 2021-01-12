فى حالة سرقته أو ضياعه.. أفضل طرق لتتبع هاتفك الأندرويد

من المعروف أن هواتف الأندرويد غالبا ما تتعرض للسرقة أكثر من هواتف الآيفو ن، الأمر الذى يجعل معرفة كيفية تتبعها شيئا مهما بالنسبة للمستخدمين، كما أنه لا يستطيع المستخدمون معرفة إذا ما كان بالفعل قد تمت سرقة الهواتف أم أنها ضاعت، وبحسب موقع Hacker Noon فإن هناك عددا من الطرق السهلة التى يجب معرفتها للقيام بتتبع الهاتف.





تطبيق Cocospy

ويقوم التطبيق بتتبع الهواتف ومراقبة مواقعها، كما أنه يتسم بالدقة الشديدة عند تحديد موقع التتبع ، يمكنه إخبارك بمكان وجود شخص ما دون أن يعرف حتى أنك تتعقبه، بالإضافة إلى تخطى حماية الهاتف المستهدف الذي ترغب في تحديد موقعه، إذا كان سارقه قد قام بغلقه أو تشفيره .









تطبيق Spyic

ويعمل التطبيق لتتبع موقع الهاتف بالإضافة إلى يعمل بهدوء في وضع التخفي لتتبع موقع الهاتف، وذلك أيضا بدون معرفة الشخص الذى سرق الهاتف، ويعتبر من أفضل التطبيقات التى يقوم بتحديد أماكن الهواتف.





استخدام خاصية Find My Device

ويمكن استخدام خاصية Find My Device لغلق أى هاتف أندرويد والتحكم فيه من على بعد ويمكن تفعيلها من خلال هذا الرابط





استخدام خاصية Samsung Find My Mobile

وإذا كان هاتفك من شركة سامسونج فإن خاصية Samsung Find My Mobile وهى لأى هاتف سامسونج ويمكن تفعيلها من خلال هذا الرابط



