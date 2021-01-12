ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

فى حالة سرقته أو ضياعه.. أفضل طرق لتتبع هاتفك الأندرويد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:01 م
أفضل طرق لتتبع هاتفك
أفضل طرق لتتبع هاتفك الأندرويد
Advertisements
ندى على
من المعروف أن هواتف الأندرويد غالبا ما تتعرض للسرقة أكثر من هواتف الآيفون، الأمر الذى يجعل معرفة كيفية تتبعها شيئا مهما بالنسبة للمستخدمين، كما أنه لا يستطيع المستخدمون معرفة إذا ما كان بالفعل قد تمت سرقة الهواتف أم أنها ضاعت، وبحسب موقع  Hacker Noon  فإن هناك عددا من الطرق السهلة التى يجب معرفتها للقيام بتتبع الهاتف. 

تطبيق Cocospy 
ويقوم التطبيق بتتبع الهواتف ومراقبة مواقعها، كما أنه يتسم بالدقة الشديدة عند تحديد موقع التتبع، يمكنه إخبارك بمكان وجود شخص ما دون أن يعرف حتى أنك تتعقبه، بالإضافة إلى تخطى حماية الهاتف المستهدف الذي ترغب في تحديد موقعه، إذا كان سارقه قد قام بغلقه أو تشفيره . 


تطبيق Spyic 
ويعمل التطبيق لتتبع موقع الهاتف بالإضافة إلى يعمل بهدوء في وضع التخفي لتتبع موقع الهاتف، وذلك أيضا بدون معرفة الشخص الذى سرق الهاتف، ويعتبر من أفضل التطبيقات التى يقوم بتحديد أماكن الهواتف. 

استخدام خاصية Find My Device
ويمكن استخدام خاصية Find My Device  لغلق أى هاتف أندرويد والتحكم فيه من على بعد ويمكن تفعيلها من خلال هذا الرابط

استخدام خاصية Samsung Find My Mobile 
وإذا كان هاتفك من شركة سامسونج فإن خاصية Samsung Find My Mobile وهى لأى هاتف سامسونج ويمكن تفعيلها من خلال هذا الرابط 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. طريقة تفعيل بصمة الوجه في آيفون.. ميزة قوية في واتساب

5 أشياء تمكنك من الحصول على أكبر استفادة ممكنة فى هاتفك القديم

دون أن تفقد رسائلك القديمة.. كيفية تغيير رقم هاتفك فى واتس آب

WhatsApp يتوقف على آلاف الأجهزة أول 2021.. تعرف إزاي تليفونك منها أم لا؟

أخبار التكنولوجيا.. 7 حيل خفية لا تعرفها عن واتساب.. 4 طرق لحل مشكلة علامة التعجب في الواي فاي للأندرويد

ليلة رأس السنة .. واتسآب يتوقف على هذه الهواتف

ترشيحاتنا

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب

أول قرار من باتشيكو بعد فوز الزمالك على المصرى فى الدوري

تعليق نارى من نبيل الحلفاوى على مباراة الأهلى والإنتاج الحربى.. تفاصيل

على رأسهم أبو العينين.. 8 نواب يترشحون على منصبي وكيلي المجلس

جنات تشارك متابعيها صورة جديدة برفقة ابنتها

فاروق جعفر: مصطفى محمد على أعتاب سانت إيتيان الفرنسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز

شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب