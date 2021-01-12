ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أول تعليق لمحامي حنين حسام بعد البراءة من التعدي على مبادئ المجتمع

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:04 م
حنين حسام
حنين حسام
Advertisements
ندى عبد العزيز
قال حسين بكار، محامي "اليوتيوبر حنين حسام"، إن قرار المحكمة اليوم ببراءتها في دعوى هدم قيم ومبادئ المجتمع أسعد الجميع، معلقًا "أسعدنا لأن الناس مش فاهمة وضع حنين إيه بالظبط".

وأكد "بكار"، خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن حنين حسام ستقوم بعمل إخلاء طرف من سجن النسا بالقناطر خلال ثلاثة أيام.

وأضاف محامي اليوتيوبر، "تتبقى الدعوى الأخرى لـ حنين حسام، وهى التهم الموجهة إليها بشأن الاتجار بالبشر".

وكانت قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بقبول الاستئناف المقدم من فتاتي "تيك توك" مودة الأدهم، وحنين حسام، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنتين لكل منهما.

وقضت ببراءتهما وإلغاء الحكم الصادر ضدهما مع تغريم المتهمة الأولى 300 ألف جنيه.

كانت قضت المحكمة الاقتصادية بحكمها علي مودة الادهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة حيث عاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تأجيل استئناف مودة الأدهم وحنين حسام على حكم حبسهما لـ 11 نوفمبر

استئناف حنين حسام ومودة الأدهم على حكم حبسهما عامين اليوم

الحكم في استئناف مودة الأدهم وحنين حسام و3 شباب على حبسهم سنتين.. 12 يناير

ننشر مرافعة دفاع فتاة التيك توك مودة الأدهم في جلسة استئنافها على حكم حبسها سنتين

السجن المشدد 15 سنة لمحامي في تزوير أوراق رسمية بقنا

غدا.. أولى جلسات محاكمة مودة الأدهم وصديقتها بتهمة كسر حظر التجول

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من الصحة السعودية بشأن الشيشة

تراجع كبير في أسعار الذهب مع ختام تعاملات اليوم.. تفاصيل

بعد اقتحام الكونجرس .. طلب غريب لـ صاحب "القرنين" في السجن

الرئيس اللبناني متورط.. مستشار الحريري يكشف تفاصيل جديدة بشأن فيديو عون المسرب

السعودية تدين بشدة قرار إسرائيل ببناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

سيناتور أمريكي يوجه تحذيرا خطيرا لـ بايدن بشأن إيران

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعافيها من كورونا.. أجرأ إطلالات يسرا خلال الفترة الأخيرة.. شاهد

الشتاء وجفاف البشرة.. وصفات منزلية بسيطة لعلاجها

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يكشف معلومات مهمة حول الاستحمام.. دراسة توضح علامتين لنقص الأوكسجين في الجسم