أول تعليق لمحامي حنين حسام بعد البراءة من التعدي على مبادئ المجتمع

قال حسين بكار، محامي "اليوتيوبر حنين حسام"، إن قرار المحكمة اليوم ببراءتها في دعوى هدم قيم ومبادئ المجتمع أسعد الجميع، معلقًا "أسعدنا لأن الناس مش فاهمة وضع حنين إيه بالظبط".





وأكد "بكار"، خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن حنين حسام ستقوم بعمل إخلاء طرف من سجن النسا بالقناطر خلال ثلاثة أيام.





وأضاف محامي اليوتيوبر، "تتبقى الدعوى الأخرى لـ حنين حسام، وهى التهم الموجهة إليها بشأن الاتجار بالبشر".





وكانت قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بقبول الاستئناف المقدم من فتاتي "تيك توك" مودة الأدهم، وحنين حسام، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنتين لكل منهما.





وقضت ببراءتهما وإلغاء الحكم الصادر ضدهما مع تغريم المتهمة الأولى 300 ألف جنيه.





كانت قضت المحكمة الاقتصادية بحكمها علي مودة الادهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة حيث عاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.



