ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مدرب ملاكمة بريطانى يحذر من شراسة كورونا: كنت أظن أنى لا أقهر.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:19 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

نقل مدرب ملاكمة إلى العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا بعد تجاهله قواعد الإغلاق ببريطانيا، محذرا الآخرين من عدم  اتباع القواعد في مقطع فيديو من سريره في المستشفى.


ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال  مدرب الملاكمة  مايكل ألين إنه كان يعتقد أنه "لا يقهر" قبل أن يصاب بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 80 ألف شخص في المملكة المتحدة.


 بعد أن أصيب بالفيروس  الأسبوع الماضي ، قال المدرب إنه شعر وكأنه "يحتضر" ، حيث ترك يسعل بشده وألم .


 جاءت رسالته في الوقت الذي سجلت فيه بريطانيا الأسبوع الأكثر دموية للوباء حتى الآن.


أثناء تصويره لنفسه في السرير في مستشفى Arrowe Park في بيركينهيد  ، أمس ، يمكن رؤية صدر مدرب الملاكمة  وهو يرتفع وينخفض ​​بسرعة بينما يكافح وهو على جهاز التنفس الصناعي للحفاظ على سعة رئته عالية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب

شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور