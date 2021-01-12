رئيس مصر للطيران: رحلتان إلى قطر يوميا و4 رحلات أسبوعيا من برج العرب

أكد رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، تشغيل خط طيران من مطار القاهرة إلى الدوحة اعتبارا من يوم 18 يناير بعد الحصول على الموافقات والتصاريح.





وأضاف زكريا، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، :" يتم التخطيط لرحلتين فى اليوم رحلة فى الصباح وأخرى فى المساء ولكن فى البداية ستكون رحلة واحدة يوميا".





وتابع:" زيادة الرحلات الجوية من مصر الى قطر متعلقة بعدد الرحلات بعد استئناف الحركة، لافتا إلى أنهم سيطلقون أربع رحلات أسبوعية من مطار برج العرب للدوحة.





وأوضح رشدى زكريا، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الرحلات التي ستكون قادمة من الدوحة ستحددها السلطات القطرية، مشيرا إلى أن الطيران الخاص سيسير بجانب الطيران التجاري مع قطر وهذا مسموح طالما المجال الجوي فُتح بين البلدين.



