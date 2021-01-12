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توك شو

عماد الدين حسين: المصالحة مع قطر ليست كاملة وعلى الدوحة تقديم تنازلات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:06 م
عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
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قسم التوك شو
أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس الشورى، أن مبادرة مصر لفتح الأجواء الجوية مع قطر يأتي فى اطار قرارات قمة العلا للمصالحة العربية، لافتا إلى أن مصر نفذت القرار اليوم بعد اقدام الثلاث دول العربية السعودية والامارات والبحرين على فتح الأجواء، وأن فكرة المصالحة تقوم على أن هناك عودة للعلاقات وتركت لكل دولة مناقشة تفاصيل تفعيل  قرارات قمة العلا.

وأضاف عماد الدين حسين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن المصالحة مع قطر ليست كاملة ، قائلا: "قطر بينها وبين جماعة الاخوان زواج كاثوليكي ولن تستجيب لكل المطالب مرة واحدة".

وتابع: "قطر  لها دور وظيفي والاعتقاد ان الامور ستتغير، والـ12 مطلب سينفذوا دفعة واحدة سيكون صعب، ويتوقع صعوبة تنفيذ ما تعهدت به ولكن المحادثات الثنائية ستحدد آليات المفاوضات والتنفيذ لاتفاقيات المصالحة مع قطر".

واستكمل: "يصعب أن تتخلى قطر عن وظيفتها وبما نراه من تجارب سياسية كثيرة لا يوجد مستحيل فى السياسة، ولكن لابد ان تقدم قطر تنازلات بعد ان فتحت الدول الرباعية الاجواء الجوية معها".

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