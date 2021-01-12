استشاري تغذية يوضح أسباب الإصابة بالسمنة

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذيه العلاجيه، إن السمنة قديما كانت تتعاطى معها على أنها عرض، ولكن الآن هي مرض يتشابك مع جميع الأمراض بداية من دور البرد نهاية بفيروس كورونا.





وأضاف الدكتور عماد فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه مع زيادة الوزن يتم التحميل على الكلى والكبد أكثر، لافتًا إلى أن الثقافة المصرية المتعلقة بالأكل سبب رئيسي في الإصابة بالسمنة ، فضلا عن مشاكل الكبد وتكيس المبايض والضغط وغيرها من الأمراض.





وأوضح أن الأعياد لدينا مرتبطة بالطعام وليس بالمناسبة، منوها بأن إهدار الصحة ينعكس على الدولة، وتعتبر قضية أمن قومي، معقبا: "عشان تزود الإنتاج لازم تأكل خفيف، وأن تكلفة الاكل الزائد عن الحاجة والتدخين يفتحون أكثر من بيت".



