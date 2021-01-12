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توك شو

محلل محتوى رقمي يكشف أكثر أنماط الفبركة على السوشيال ميديا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:05 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال خالد البرماوي محلل المحتوى الرقمي، إن مستخدمي السوشيال ميديا  يتعرضون إلى أخبار كثيرة كاذبة على الانترنت يوميا.

وأضاف خالد البرماوي محلل المحتوى الرقمي، فى لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الأخبار الزائفة فى العالم العربي والشرق الأوسط أكثر من الموجودة فى أوروبا وامريكا.

ولفت خالد البرماوي:" من أكثر الأنواع المنتشرة من المحتويات المفبركة  فكرة التهكم والسخرية الذي يحول الحقيقة إلى محتوى ساخر، وأيضا المحتوى المزور وهذا يظهر فى محتويات الانترنت من خلال وضع لوجوهات مصادر الأخبار الكبيرة على الأخبار الكاذبة.

واستطرد: "هناك نمط السياق المزيف من خلال نشر صور يُزعم حدوثها فى مصر وتكون فى دولة أخرى وزمن آخر، وفى نمط التلاعب بالمحتوى وهو التلاعب فى الترجمة ودقة المعلومة، ويوجد نمط الربط المزيف بمعنى أن ممكن اجيب واقعة وأجيب صور قديمة وازعم حداثتها".
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