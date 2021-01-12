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برقية من مجلس النواب للرئيس السيسي ..فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:51 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إرسال برقية دعم ومساندة للرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود المبذولة من جانبه في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس على مستوى الرئاسة والوكيلين، حيث فاز النائب حنفي جبالي بالرئاسة، وكل من النائب أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، بمقعدي الوكالة، فيما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستوري لجميع الأعضاء بالتناوب، وسبق ذلك  تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة.

وشهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، للنواب الفردي وغادورا القاعة، ومن ثم بدأ أعضاء القائمة في أداء اليمين الدستوري، حيث تكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر.

وشهدت الجلسة تأبين كل من النواب فوزي فتي، عضو مجلس النواب بالقائمة الوطنية من أجل مصر،  والنائب خالد حجاج، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، والنائب حسن عيد، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، ووقف الأعضاء دقيقة حداد، وقراءة الفاتحة، 

وقام النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب بالترحم علي النواب المتوفين.

ووجه التهنئة لهيئة مكتب المجلس، موجها التحية لرئيس المجلس بعدما وجه الشكر للدكتور علي عبد العال.

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