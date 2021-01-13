الإفتاء : أطلقنا مبادرات لمواجهة الأفكار المتطرفة وتعزيز المنهج الوسطي.. فيديو

أكد الدكتور خالد عمران أمين لجنة الفتوى بدار الافتاء، أن الدار تعمل على التمسك بتجديد الخطاب الدينى وتناول الافكار الوسطية التى تعبر عن المجتمع المصري والرد على الافكار المتطرفة والتى يحاول أعداء هذا الوطن نشرها.





وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية cbc أنه يجب أن نعمل على توصيل رسالة للجميع بالوجه الحقيقي لهذا الدين السمح .





وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الافتاء أن هناك مبادرات تتم من خلال دار الإفتاء ونحاول من خلالها مخاطبة العالم والوصول للإقليات حول العالم لمعرفة منهج وسماحة الاسلام حتى نكون رسل سلام على مستوى العالم.





وأشار عمران إلى أن تلك التطبيقات تفاعلية وتواصلية لنشر الخطاب الاسلامى السمح للخارج.



