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توك شو

هل ستطرح مي كمال ألبوماً بأغاني والدتها عفاف راضي؟

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:10 ص
الفنانه عفاف راضي
الفنانه عفاف راضي
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عادل نصار
كشفت المطربة مي كمال أنها خشيت أن تقدم على تقديم ألبوم يضم أغاني والدتها المطربة عفاف راضي.

وأضافت مي، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلة: "كنت خايفة أوافق على المشروع ده عشان هتحط في مقارنة والناس هتقول هي بتعمل إيه؟ هي عشان بنت عفاف راضي كنت قلقانة من أن أبدأ المشروع فبدأت بحاجة صغيرة ولقيت رد فعل كويس من الناس وبالتالي قررت أقدم حاجات صغيرة مش ألبوم  كامل".

أرجعت المطربة مي كمال سبب اختيارها لأغنية "عطاشى" في مشوارها الغنائي كون الأغنية بالإضافة لأغنية "ردوا السلام" التي تردّدها دائمًا في منزلها هي ووالدتها ووالدها الراحل كانت من أكثر الاغاني المحببة لوالدتها.. وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلة: "حسيت لما سافرت أسوان أن الاغنية هتبقى قريبة جدًا من أسوان  والنوبيين ومود النيل فحبيت أعملها هناك".

 وأكملت: "قررت من عامين إني هركز في الغناء.. وقررت أبدأ ده بأغنية لوالدتي عفاف راضي لأن أغانيها حلوة صحيح كتير بيحبوا أغاني فيروز ومش كتير بيحب أغاني عفاف راضي رغم أن فيه أغاني كتير بها كلمات حلوة ولكون العمالقة مش هيتعوضوا .. وأنا كمان عندي المدرب  الأساسي إلي ممكن يشربني الخبرة موجود  فقلت ليه لا ؟  وأنا نفسي من زمان أخد الطريق ده.
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