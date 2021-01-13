هل ستطرح مي كمال ألبوماً بأغاني والدتها عفاف راضي؟

كشفت المطربة مي كمال أنها خشيت أن تقدم على تقديم ألبوم يضم أغاني والدتها المطربة عفاف راضي.
وأضافت مي، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلة: "كنت خايفة أوافق على المشروع ده عشان هتحط في مقارنة والناس هتقول هي بتعمل إيه؟ هي عشان بنت عفاف راضي كنت قلقانة من أن أبدأ المشروع فبدأت بحاجة صغيرة ولقيت رد فعل كويس من الناس وبالتالي قررت أقدم حاجات صغيرة مش ألبوم كامل".
أرجعت المطربة مي كمال سبب اختيارها لأغنية "عطاشى" في مشوارها الغنائي كون الأغنية بالإضافة لأغنية "ردوا السلام" التي تردّدها دائمًا في منزلها هي ووالدتها ووالدها الراحل كانت من أكثر الاغاني المحببة لوالدتها.. وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلة: "حسيت لما سافرت أسوان أن الاغنية هتبقى قريبة جدًا من أسوان والنوبيين ومود النيل فحبيت أعملها هناك".
وأكملت: "قررت من عامين إني هركز في الغناء.. وقررت أبدأ ده بأغنية لوالدتي عفاف راضي لأن أغانيها حلوة صحيح كتير بيحبوا أغاني فيروز ومش كتير بيحب أغاني عفاف راضي رغم أن فيه أغاني كتير بها كلمات حلوة ولكون العمالقة مش هيتعوضوا .. وأنا كمان عندي المدرب الأساسي إلي ممكن يشربني الخبرة موجود فقلت ليه لا ؟ وأنا نفسي من زمان أخد الطريق ده.