ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متفائل بمستقبل السينما.. عزت العلايلي يتحدث عن مشاركته في تراب الماس مع مروان حامد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:14 ص
عزت العلايلي
عزت العلايلي
Advertisements
هاني حسين
كشف الفنان عزت العلايلي، تفاصيل تجربة مشاركته في فيلم تراب الماس مع أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وقال عزت العلايلي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي:"  العمل مع  الشباب ممتع والشباب مطلع على ما يدور في الوسط السينمائي والتلفزيوني ويستوعبون بسرعة كبيرة ".

وأضاف عزت العلايلي: "لما يقعد مع الشباب أشعر أن مستقبل السينما في مصر جيد ومستقبل الشعر والفن في يد الشباب وانا متفائل بمستقبل السينما في مصر".

 وتابع عزت العلايلي: "أنا معجب بكتابات احمد مراد بشكل كبير وكان نفسي اقابله، وعندما قابلته وجدته يتمتع بحالة من النضوج الكبيرة".

ولفت عزت العلايلي: "مروان حامد استفاد بشكل كبير من والده الراحل السيناريست الكبير وحيد حامد وذلك يظهر جليا في الأعمال الفنية التي يقوم بتقديمها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عزت العلايلي: تجربة "تراب الماس" أعجبتني.. وأتمنى تكرارها

عزت العلايلي في حوار لـ صدى البلد: عمري ما طلبت من الجيل الجديد إني أمثل.. فيلم الطريق إلى إيلات يستحق لقب نمبر وان.. ولا أشعر بالغيرة من أصدقائي بسبب قلة أعمالي الفنية

عزت العلايلي يتنبأ من خلال "صدى البلد" بنتيجة مباراة الأهلى والزمالك

عزت العلايلي أول الحضور بجنازة السيناريست الراحل وحيد حامد.. شاهد

أخبار الفن| وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد.. وانهيار نجوم الفن في الجنازة

ترشيحاتنا

وصفة لعلاج الحواجب الخفيفة ومقدمة الشعر

الدوري المصري.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

عبد الحفيظ يكشف موعد عودة أجايي ونيدفيد ومحمد محمود ومتولي

ثاني المنتخبات.. أمريكا تعلن انسحابها من مونديال اليد بسبب كورونا.. وسويسرا البديل

بسبب ريهام سعيد.. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد سيد علي.. تفاصيل

هاني الناظر يحذر من الإفراط في استخدام الكحول.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور

شاهد لحظة سقوط طفل بين صخرتين في السعودية ونجاته بأعجوبة.. فيديو

شاهد.. أول صور تشويقية للسيارة هيونداي كونا N عالية الأداء