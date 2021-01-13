متفائل بمستقبل السينما.. عزت العلايلي يتحدث عن مشاركته في تراب الماس مع مروان حامد

كشف الفنان عزت العلايلي، تفاصيل تجربة مشاركته في فيلم تراب الماس مع أحمد مراد وإخراج مروان حامد.





وقال عزت العلايلي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي:" العمل مع الشباب ممتع والشباب مطلع على ما يدور في الوسط السينمائي والتلفزيوني ويستوعبون بسرعة كبيرة ".





وأضاف عزت العلايلي: "لما يقعد مع الشباب أشعر أن مستقبل السينما في مصر جيد ومستقبل الشعر والفن في يد الشباب وانا متفائل بمستقبل السينما في مصر".





وتابع عزت العلايلي: "أنا معجب بكتابات احمد مراد بشكل كبير وكان نفسي اقابله، وعندما قابلته وجدته يتمتع بحالة من النضوج الكبيرة".





ولفت عزت العلايلي: "مروان حامد استفاد بشكل كبير من والده الراحل السيناريست الكبير وحيد حامد وذلك يظهر جليا في الأعمال الفنية التي يقوم بتقديمها".



