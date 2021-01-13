المياه كانت تلج في مشهد البقرة.. عزت العلايلي يكشف كواليس مشاركته في فيلم الأرض

كشف الفنان عزت العلايلي، كواليس مشاركته في فيلم الأرض: "في أحد الأيام لقيت جرس البيت بيضرب ولقيت المخرج يوسف شاهين وطلب مني المشاركة في فيلم الأرض".





وقال عزت العلايلي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي إم سي: "كواليس مشاركتي في فيلم الأرض من أ جمل أيام حياتي خاصة جلسات الحديث في السياسة والشعر والفن".





وأضاف عزت العلايلي: "كنت مدركًا أهمية الفيلم والقضية لأن قصة فيلم الأرض كانت جا دة ولم يكن بها أي لمحة من لمحات السخرية والاستهزاء".





ولفت عزت العلايلي: " مشهد سقوط البقرة في الساقية كان صعبًا وكنا في فصل الشتاء والمياه كانت تلج".





وتابع عزت العلايلي: "أنا معجب بكتابات أحمد مراد بشكل كبير وكان نفسي أقابله، وعندما قابتله وجدته يتمتع بحالة من النضوج الكبيرة".





ولفت عزت العلايلي: "مروان حامد استفاد بشكل كبير من والده الراحل السيناريست الكبير وحيد حامد وذلك يظهر جليا في الأعمال الفنية التي يقوم بتقديمها".



