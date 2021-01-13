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أخبار العالم

النائبة الجمهورية ليزا تشيني: سأصوت لصالح عزل ترامب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:19 ص
النائبة الجمهورية
النائبة الجمهورية ليزا تشيني تعلن أنها ستصوت لصالح عزل ترامب
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قسم الخارجي
أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي، النائبة الجمهورية، ليز تشيني، أنها ستصوت لعزل الرئيس دونالد ترامب، وبذلك تصبح "تشيني" هي ثاني نائب جمهوري يدعم إجراءات عزل ترامب في مجلس النواب، بعد النائب جون كاتكو.

واتهمت "تشيني"، ترامب، بتحريض أنصاره على التمرد وإحداث الشغب في مبنى الكابيتول خلال جلسة التصويت لصالح فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، موضحة أنها خيانة للقسم والدستور.

وفي وقت سابق، قال "كاتكو" في بيان إن "السماح لرئيس الولايات المتحدة بالتحريض على هذا الهجوم دون عواقب؛ هو تهديد مباشر لديمقراطيتنا"، في إشارة إلى اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.

وأضاف كاتكو "لا يمكنني الجلوس دون اتخاذ أي رد فعل.. سأصوت لعزل هذا الرئيس".

ويبدأ مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مناقشة إجراءات عزل ترامب بعد توقيع نحو 218 من الأعضاء الديمقراطيين على مذكرة تطالب بعزله بعد تحريض أنصاره على "التمرد"، ومن المتوقع أن يتم التصويت على القرار خلال الجلسة.
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