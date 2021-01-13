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رياضة

قبل ساعات من انطلاق المباراة الافتتاحية.. أحمد حسن يوجه رسالة دعم لـ منتخب مصر لكرة اليد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:23 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق رسالة دعم لـ منتخب مصر لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق المباراة الافتتاحيه لـ بطولة كأس العالم 2021 والتي تقام بمصر في الفترة من 13 يناير جتي 31 يناير 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " :"منتخب مصر يفتتح مونديال العالم لليد اليوم بمواجهة تشيلي، كل الدعم".


ويبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة العالم لليد بمواجهة منتخب تشيلي اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء بالصالة المغطاة باستاد القاهرة ويسبق المباراة حفل الافتتاح.


وتنطلق مباراة منتخب مصر لليد تمام تشيلي فى افتتاح مونديال اليد بصوت المعلق الرياضى محمد عفيفي عبر أثير راديو أون سبورت.


ووصلت إلى القاهرة اليوم بعثات منتخبات "كوريا الجنوبية وفرنسا والنمسا والمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وتونس والجزائر وتشيلي" لكرة اليد للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.
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