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أخبار العالم

طائرة عسكرية إثيوبية تخترق أجواء السودان.. وتحذير شديد اللهجة من الخرطوم

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:09 م
مقاتلة إثيوبية
مقاتلة إثيوبية
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، عن اختراق طائرة عسكرية إثيوبية، أجواء البلاد في تصعيد خطير وغير مبرر.

وقالت الخارجية السودانية، إن اختراق الطائرة العسكرية الحدود قد يكون له عواقب خطيرة ويتسبب في المزيد من التوتر بالمنطقة الحدودية.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، تفقد اليوم الأربعاء، القوات المسلحة في منطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا والتي تشهد توترًا بين البلدين.

ووفقا لـ"سودان تريبون"، وصل رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وكبار قادة الجيش السوداني إلى الشريط الحدودي لتفقد الخطوط الأمامية بعد مقتل 6 نساء وطفل على يد المليشيات الإثيوبية.

وأدى هجوم شنته مليشيات اثيوبية، أول أمس الإثنين، على مناطق "لية" و"كولي" التابعتين لمحلية الفشقة إلى مصرع 5 نساء وطفل، فيما عثر الجيش السوداني على جثة امرأة من بين اثنتين فقدتا أثناء الهجوم.

وأشار الموقع السوداني إلى أن رئيس هيئة الأركان تفقد الخطوط الأمامية للجيش السوداني في الشريط الحدودي، كما تلقى تنوير من قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اللواء ركن حيدر الطريفي عن الأوضاع.

وأفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، بتحطم مروحية تابعة للجيش السوداني، في منطقة القضارف ونجاة طاقمها من طراز أباتشي، كانت تحمل أسلحة وذخائر".

ووقع الحادث في مطار ود زائد بمحلية الشواك بولاية القضارف، مما أدى إلى احتراق الطائرة بالكامل فيما نجا طاقمها.

وشهدت منطقة القضار خلال الساعات الماضية، هجومًا شنّته القوات الإثيوبية، ذهبت ضحيته 5 نساء وطفل.
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