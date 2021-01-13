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أحمد بلال: مصر تراهن العالم على نجاح تنظيم مونديال اليد في ظروف صعبة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:09 م
كأس العالم لكرة اليد
كأس العالم لكرة اليد
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هاجر إبراهيم
قال أحمد بلال، كابتن منتخب مصر السابق لكرة اليد، إن منتخب التشيك اعتذر عن بطولة كأس العالم لكرة اليد فى مصر لوجود حالات كورونا، مشيرا إلى أن منتخب مقدونيا الشمالية سينضم بدلا منه.

وأضاف "بلال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليوم سيكون هناك أول مباراة بالمونديال الساعة السابعة مساءا، موضحا ان الاتحاد الدولي قام بترتيبات بشان الاعتذارات الخاصة بأي منتخب، سواء بالاعتذار أو التبديل لوجود حالات كورونا.

وتابع أن التجهيزات الموجودة هي الفقاعة لكل منتخب يصل إلى الطائرة الخاصة به، حيث أنه سيكون داخل حجر صحى حتى إقلاعه عائدا إلى وطنه، بداية من عمل مسحة بالمطار ثم الفندق.

وأكد أنه فى خلال 48 ساعة بعد قيام أى لاعب بالمسحة الخاصة بـ كورونا يتم عمل مسحة أخرى له فى حالة إن كان إيجابيا أو اشتباه وينعزل تماما عن باقى فريقه، متابعا كل من يتعامل مع الفرق يتم عمل مسحات لهم جميعا.

وأشار إلى أن هناك 32 فرقة متواجدة فى بلد واحدة، مما يعد إنجاز فى حد ذاته، مضيفا إلى ان الدولة تنافس بقوة على نجاح البطولة بذلك التنظيم.

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