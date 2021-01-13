ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد تطاوله على المواطنين بلفظ خارج.. محافظ القليوبية يلغي قرار تكليف مستشاره الهندسي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:05 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قرر عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأربعاء، إلغاء تكليف المهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة والاكتفاء بعمله مديرا لمركز المعلومات والشبكات الأرضية بالمحافظة، على خلفية أزمة ما نشره علي صفحته الشخصية بالفيس بوك وصف فيه المعترضين من أبناء بنها والقليوبية علي مشروع تطوير بنها وكورنيش النيل بلفظ خارج. 

الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين مواطني القليوبية وسكان مدينة بنها واتهموه بالسب والقذف والتطاول عليهم الذي يستلزم التحقيق معه. 

وكان المحافظ قرر في وقت سابق إحالة مستشاره الهندسي للتحقيق في الواقعة وأصدر المحافظ بيانا رسميا عبر فيه عن احترامه وتقديره لمواطني القليوبية ودورهم المجتمعي للنهوض بالمحافظة مستنكرا ما صدر عن مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية علي صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، من إهانة مواطني القليوبية.

وجاء في بيان المحافظة: بالإشارة إلى ما نسب لمدير مركز معلومات الشبكات الأرضية على صفحته الشخصية بفيس بوك التي يعبر من خلالها عن رأيه الشخصي، فإن محافظة القليوبية تتقدم بالاعتذار عما تم تناوله والمحافظة تعمل دومًا على توضيح الحقائق للمواطنين وما يتم من إنجازات على أرض الواقع. 

وأكدت المحافظة أن جميع القيادات التنفيذية تكن كل احترام وتقدير لمواطني القليوبية. 

وذكر البيان أن المحافظ وجه إلى إحالة الواقعة للتحقيق العاجل والفوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بعدم إبداء أي اراء شخصية على صفحات التواصل الاجتماعي تتعلق بالعمل العام، وأن الجهة المختصة بإصدار البيانات الإعلامية هى الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على فيس بوك التابعة لمكتب المحافظ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار في طوخ

بعد تطاوله على المواطنين.. أول تحرك ضد مستشار محافظ القليوبية | تفاصيل

وصف منتقدي أحد المشروعات بـ البهائم.. إحالة مسئول بالقليوبية للتحقيق

القصة الكاملة لـ سبّ مسؤول "المواطنين".. وصف معارضي مشروع التطوير بـ"البهائم" .. والمحافظة تتخذ اجراءات ضده وتعتذر لـ المُساء إليهم

ترشيحاتنا

وقف تنفيذ حكم ضد والد الفنان أحمد مالك فى قضية تزوير وحبس المحامي 10 سنوات

ابنة عبلة الكحلاوي تطالب محبيها بالدعاء لوالدتها بعد دخول العناية المركزة

وصول الرئيس السيسي لاستاد القاهرة لافتتاح كأس العالم لليد

أبو العينين: الرئيس السيسي يسابق الزمن لتحقيق طموحات وأهداف الدولة

أطباء الدقهلية تنعى الشهيدة 56 من ضحايا كورونا من أبناء الجيش الأبيض

مقتل 80 شخصا في هجوم على الحدود الإثيوبية السودانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري