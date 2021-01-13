بعد تطاوله على المواطنين بلفظ خارج.. محافظ القليوبية يلغي قرار تكليف مستشاره الهندسي





الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين مواطني القليوبية وسكان مدينة بنها واتهموه بالسب والقذف والتطاول عليهم الذي يستلزم التحقيق معه.





وكان المحافظ قرر في وقت سابق إحالة مستشاره الهندسي للتحقيق في الواقعة وأصدر المحافظ بيانا رسميا عبر فيه عن احترامه وتقديره لمواطني القليوبية ودورهم المجتمعي للنهوض بالمحافظة مستنكرا ما صدر عن مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية علي صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، من إهانة مواطني القليوبية.





وجاء في بيان المحافظة: بالإشارة إلى ما نسب لمدير مركز معلومات الشبكات الأرضية على صفحته الشخصية بفيس بوك التي يعبر من خلالها عن رأيه الشخصي، فإن محافظة القليوبية تتقدم بالاعتذار عما تم تناوله والمحافظة تعمل دومًا على توضيح الحقائق للمواطنين وما يتم من إنجازات على أرض الواقع.





وأكدت المحافظة أن جميع القيادات التنفيذية تكن كل احترام وتقدير لمواطني القليوبية.





وذكر البيان أن المحافظ وجه إلى إحالة الواقعة للتحقيق العاجل والفوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بعدم إبداء أي اراء شخصية على صفحات التواصل الاجتماعي تتعلق بالعمل العام، وأن الجهة المختصة بإصدار البيانات الإعلامية هى الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على فيس بوك التابعة لمكتب المحافظ.

قرر عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأربعاء، إلغاء تكليف المهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة والاكتفاء بعمله مديرا لمركز المعلومات والشبكات الأرضية بالمحافظة، على خلفية أزمة ما نشره علي صفحته الشخصية بالفيس بوك وصف فيه المعترضين من أبناء بنها والقليوبية علي مشروع تطوير بنها وكورنيش النيل بلفظ خارج.