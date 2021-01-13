رئيس جامعة العريش: تفعيل الدور المجتمعي لخدمة أهالي سيناء

عقد الدكتور سعيد عبدالله لافي رفاعي رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء، اجتماعا اليوم الأربعاء، بأعضاء مجلس إدارة مركز بحوث الأسماك التابع لإدارة الجامعة، وكذا أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع المركز .



حيث تم استعراض الخطة الموضوعة لتطوير الأداء في المزرعة السمكية و تعظيم الاستفادة منها ، وذلك بتقديم اقتراحات لتطوير الاداء بالمركز.



حيث اقترحت اللجنة ، تشكيل لجنة متابعة دورية للمزرعة السمكية تتضمن ( عضوا فنيا ، وعضوا قانونيا ،و عضوا ماليا )، و إيجاد منافذ لتسويق منتجات المزرعة السمكية بشكل دوري .



وقال ان للجامعة دور في المنطقة ، بما لها من أدوار مجتمعية وتنموية . حيث يجرى إعادة تفعيل دور كلية العلوم الزراعية البيئية في خدمة البيئة السيناويه ، وذلك بطرح منتجات الكلية من لحوم ودواجن وسمان وأسماك وألبان ومنتجاتها وخضر وفاكهة وتسويقها عن طريق منافذ للتوزيع داخل المحافظة انطلاقا من دور الكلية في خدمة البيئة والمجتمع المحلى .



واشار إلى طرح كافة المنتجات بأسعار تنافسية في الأسواق للتخفيف عن المواطنين ومحدودي الدخل .. حيث أن الجامعة لا تهدف إلى أي ربح ، وإنما سيضاف هامش ربح بسيط لتحفيز العاملين في المشروعات الإنتاجية وتشجيعهم.

وصرح الدكتور سعيد لافي رئيس الجامعة، بأن الجامعة في المرحلة القادمة تسعى إلى تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من منتجات المزرعة على مستوى المدن الجامعية ، وعلى مستوى المجتمع المحلي من خلال تطوير وتعظيم إنتاج المزرعة ،

وأكد على اتجاه الجامعة إلى تحقيق زيادة قدر أكبر من الجودة في منتجات المزرعة ، كما أكد على استمرارية عملية الانتاج من المشروعات التي تتواجد بالمزرعة في المرحلة القادمة اتساقا مع اتجاه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة



وعلى هامش الاجتماع قام رءيس الجامعة بزيارة تفقدية إلى مشروعات المزرعة ،رافقه خلالها أعضاء المجلس واللجنة المشكله ..حيث اطلع على مشروعات عنابر الدواجن ، و الارانب ،و السمان ، وثمن الجهود المبذولة من قبل المشرفين على المزرعة والعاملين بها والتي ساعدت على تطوير إنتاج المزرعة .



وطالب رئيس الجامعة ببذل مزيد من الجهد والعمل في الفترة القادمة لإحداث نقله نوعية في الأداء تنعكس إيجابا على المجتمع ، و تساعد على تحقيق أهداف الجامعة في التنمية ، وخدمة المجتمع المحلي في محافظة شمال سيناء





اقرأ أيضا :

ثروة اقتصادية مهملة.. النباتات العطرية كنوز طبية متنقلة في سيناء







.

