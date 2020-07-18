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محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد مشروع تطوير العريش والأسواق

السبت 18/يوليه/2020 - 05:11 م
مشروع تطوير العريش
مشروع تطوير العريش والأسواق
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احمد صالح
تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء؛ بعد ظهر اليوم؛ مشروع تطوير مدينة العريش والأسواق وبعض مرافق الخدمات بوسط المدينة .. فى وجود بعض المسئولين .

وأكد المحافظ ؛ على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وربطها بالمحاور  والميادين بداية من ميدان الساعة حتى ميدان السادات الرئيسى مرورا ببنك القاهرة وميناء العريش، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المرتبطة بالتطوير والرصف وربط الشوارع بالطرق والمحاور الرئيسية ، وكذا الانتهاء من تركيب وتطوير مرافق البنية الأساسية .

كما اطمأن المحافظ على اتخاذ الاجراءات الاحترازية بين العاملين فى جميع الأعمال امواجهة جائحة كورونا .

وقال العميد ماجد محمد رئيس مدينة العريش؛ انه تم الانتهاء من مشروع تطوير مدينة العريش، والذي شمل ميادين الرفاعى والنصر والساعة وبنك القاهرة والميناء، وتطوير مدخل مدينة العريش الغربى من بوابة العريش وحتى الطريق الدائرى، وشارع الفاتح والكورنيش البحرى .



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محافظ شمال سيناء يتفقد مشروع تطوير العريش والأسواق
محافظ شمال سيناء يتفقد مشروع تطوير العريش والأسواق
محافظ شمال سيناء يتفقد مشروع تطوير العريش والأسواق
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