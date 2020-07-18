محافظ شمال سيناء يتفقد مشروع تطوير العريش والأسواق

؛ بعد ظهر اليوم؛ مشروع

مدينة العريش والأسواق وبعض مرافق الخدمات بوسط المدينة .. فى وجود بعض المسئولين .



وأكد المحافظ ؛ على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وربطها بالمحاور والميادين بداية من ميدان الساعة حتى ميدان السادات الرئيسى مرورا ببنك القاهرة وميناء العريش، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المرتبطة بالتطوير والرصف وربط الشوارع بالطرق والمحاور الرئيسية ، وكذا الانتهاء من تركيب وتطوير مرافق البنية الأساسية .



كما اطمأن المحافظ على اتخاذ الاجراءات الاحترازية بين العاملين فى جميع الأعمال امواجهة جائحة كورونا .



وقال العميد ماجد محمد رئيس مدينة العريش؛ انه تم الانتهاء من مشروع تطوير مدينة العريش، والذي شمل ميادين الرفاعى والنصر والساعة وبنك القاهرة والميناء، وتطوير مدخل مدينة العريش الغربى من بوابة العريش وحتى الطريق الدائرى، وشارع الفاتح والكورنيش البحرى .







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كما اطمأن المحافظ على اتخاذ الاجراءات الاحترازية بين العاملين فى جميع الأعمال امواجهة جائحة كورونا .وقال العميد ماجد محمد رئيس مدينة العريش؛ انه تم الانتهاء من مشروع تطوير مدينة العريش، والذي شمل ميادين الرفاعى والنصر والساعة وبنك القاهرة والميناء، وتطوير مدخل مدينة العريش الغربى من بوابة العريش وحتى الطريق الدائرى، وشارع الفاتح والكورنيش البحرى .اقرا ايضا: