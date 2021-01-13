ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت خليط معبأ

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:56 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم


تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة رقم (1) لسنة 2021 لتوريد زيت خليط (صويا-عباد) معبأ فى عبوات 1 لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية  من شركات التكرير والتعبئة وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات التى يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية بالعنوان  99 شارع القصر العينى - القاهرة  (مقابل 500 جنيه للكراسة).

- يتم تلقى العروض وفض المظاريف يوم الاثنين الموافق 18 /1 /2021 الساعة الواحدة ظهرًا.

- يجب ان يحتوي المظروف الفني علي اصل كراسة الشروط معتمدة ومختومة من المورد وضمان أبتدائى بمبلغ خمسمائة الف جنيهًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الغطاس.. 5 فوائد لتناول القصب لن تتوقعها

بإطلالة رياضية.. حنان مطاوع تستعرض أناقتها على إنستجرام

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر