بنظام تدوير المياه.. شاب ينشئ مزرعة سمكية متكاملة فى كفر الشيخ.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، مزرعة سمكية أقامها شاب من مدينة قلين ، بنظام تدوير المياه، ضمن المشروعات الشبابية التي يحبذ المحافظ زيارتها والإشادة بها لتعميم التجربة ، ليقيم الشباب مشروعات مماثلة لها ، من خلال قروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، و مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية.





واستمع محافظ كفر الشيخ ، ونائبه ، لشرح علاء محمود العقدة ، صاحب المزرعة ، وأكد أنها تتكون من معدات وفلاتر مرتبطة ببعضها البعض ، ويتم تدوير المياه ضمن دائرة مغلقة من تلك المعدات والفلاتر ، وتم إنشاء المزرعة بأعلى التقنيات المتبعة حاليًا في نظم الاستزراع السمكي ، كواحدة من أحدث النماذج في مصر ، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 طن أسماك سنويًا من مساحة 350 مترًا فقط، بكثافة سمكية تصل إلى 65 كيلو جراما بكل متر مكعب في السنة الأولى، ومخطط زيادة الكثافة إلى 80 كيلو جراما في المتر المكعب ، لتصل حجم الإنتاج السنوي ل 31 طن سنويًا.





وقال الشاب، علاء العقدة، إن المزرعة تتكون من 10 أحواض بقطر 4 أمتار، وفلتر أو مرشح ميكانيكي ينقي المياه من فضلات الأسماك، وفلتر أو مرشح رملي لتنقية المياه من المخلفات الصلبة ،وجهاز الأشعة فوق البنفسجية وينقي المياه من البكتريا، وفلاتر بيولوجية، والتي تحول مخلفات الأسماك الذائبة لأقل ضررًا ، بالإضافة إلى محولات أكسجين.





وأكد محافظ كفر الشيخ، أنها تجربة علمية مبهرة، لذا صممنا على التواجد سواء المحافظة أو أساتذة الجامعة، والتربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات، ومشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية ،وطلاب وطالبات التعليم الفني، للاطلاع على التجربة للاستفادة منها بدلًا من إهدار الأراضي ، ليتم تحويل زراعة الأسماك في مساحات واسعة لأحواض قطرها 4 أمتار ، فكل 3 أحواض يمثلون انتاج فدان ، مشيرًا إلى أن الشاب تستخدم مياه جوفية ، ويستغل اكسجين الجو من خلال مولد ، ويضاعف الإنتاج لـ 4 أضعاف ما تنتجه المزارع السمكية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن تلك التجربة ، ستوفر أراضي لزراعتها بدلا من زراعة الأسماك على مساحات شاسعة ،وتعطي إنتاج أعلى ،بالإضافة لتوفير المياه ، وإنتاج مخصبات زراعية للاستفادة منها في عملية تخصيب الأراضي الزراعية ، لزيادة الإنتاج ، بالإضافة لاستخدام التكنولوجيا في متابعة الأعمال بالمزرعة من خلال ابلكيشن بالمحمول .





وأكد محافظ كفر الشيخ ، أنها دورة انتاجية كاملة،من خلالها توفير الأراضي والمياه ، وتوفير الاكسجين من خلال مولدات أكسجين التي تولد الاكسجين الصافي عن طريق فصله من الهواء الجوي بنقاوة عالية 95% بدون استخدام أسطوانات الاكسجين، موجها الشباب بالاستفادة من التجربة لإقامتها في قراهم والمدن ، مؤكدًا أن مشروعك ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة يمنح الشاب القروض، وأنه سيمنح تراخيص الأرض ، ويمكن إقامة صناعات أخرى منها تعليب الاسماك وصناعتها ونقلها.