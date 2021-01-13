أبو العينين: الرئيس السيسي يسابق الزمن لتحقيق طموحات وأهداف الدولة

وكيل مجلس النواب:

- الرئيس السيسي يسابق الزمن لتحقيق طموحات وأهداف الدولة

- تنسيق مع القوى السياسية والأحزاب تتمتع بوطنية والمجلس يتميز بالتنوع

- جائحة كورونا فرضت تحديات على دول العالم للبحث عن فرص استثمارية جديدة

- التنمية في ربوع مصر بمثابة القيمة المُضافة والمشروعات عملاقة ومدروسة

- الحكومة قامت بإنجاز ضخم والرئيس يحرك الأمور بسرعة ويقوم بإنجازات كثيرة في وقت زمني قليل

- أبو العينين يشيد بتمثيل الشباب داخل مجلس النواب: يبشر بالخير ويريد تقديم شيء جديد

- اتهامات بعض الدول لمصر بشأن حقوق الإنسان لا تتمتع بالمصداقية





قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: إن البرلمان يضع على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة العديد من القضايا الداخلية و الخارجية.





وقال "أبو العينين"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "سعداء بالتشكيل الجديد لمجلس النواب وهيئة مكتبه"، موضحا أن المستشار أحمد سعد الدين له باع كبير في العمل العام و يمثل إضافة كبيرة للمجلس.





وأضاف وكيل مجلس النواب أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أمس، الثلاثاء، كانت تاريخية وعكست الشفافية والوضوح، وجرت الانتخابات خلالها بديمقراطية وحرية مطلقة.





وأشاد وكيل مجلس النواب بالتشكيل الجديد للمجلس، والتنوع الذي يحمله حزبيا بخلاف تمثيل الشباب، والذي يريد تقديم شيئ جديد و يبشر بالخير، مضيفا: "هذه رسالة جديدة خاصة في ظل تمثيل الخبرات والمرأة".





وقال أبو العينين إن التشكيل الجديد يحقق التشكيل الطبيعي للشعب المصري و يضم خبرات جديدة تحمل الجدية الوطنية، مضيفا بأن تقسيم اللجان يضم كفاءات ومنظومة تقود رسالة الداخل و الخارج.





وتحدث وكيل مجلس النواب عن جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها فرضت تحديات جديدة على مستوى العالم، لكن رغم ذلك فإن الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي يسابقان الزمن لتحقيق الأهداف والطموحات التي تصبو إليها الدولة، قائلا: "قال الرئيس يسابق الزمن و خطط و نفذ قفزات استباقية في كافة مناحي الحياة و بذلك تسير الحكومة بنفس السرعة.





وأكد وكيل مجلس النواب أن الدولة حققت إنجازات كبيرة، والتنمية التي تحققت في ربوع مصر بمثابة القيمة المُضافة على الأرض مضيفا بأن هناك مشروعات عملاقة ومدروسة وهناك مشروعات في كل ربوع البلد و كذلك في الصعيد و سيناء، والتي جاءت عن طريق فكر مدروس وقدرات غير تقليدية.





وشدد أبو العينين على ضرورة الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات من خلال محفزات جديدة، لافتا إلى أن جائحة كورونا خلقت تحديات جديدة على مستوى العالم فى ملف الاستثمار و الفرص المتاحة أمام الجميع والمرحلة المقبلة ستحمل شعار التنافسية من أجل الاستثمار.





وقال إن تشجيع الاستثمار يتم عبر تشريعات وسياسات من نوع جديد في ظل التنافسية العالمية و فتح أسواق جديدة تخدم الخامات المحلية، متابعا: يجب الإهتمام أيضا بالسوق الإفريقي و تحقيق مكانة كبيرة لمصر في السوق العالمي".

وأوضح أن جميع دول العالم تخضع للتقييم العالمي وكلمة السر هي حل المشكلات مع المستثمر المصري و الأجنبي.





و حول ملف حقوق الانسان قال وكيل مجلس النواب إنه يجب استغلال الدبلوماسية الشعبية لتصحيح الصورة الكاذبة أحيانا و المغرضة أحيانا أخري، مضيفا: " يجب ألا نقف موقف المدافع عن النفس وإنما نعمل في إطار منظومة متكاملة لشرح الصورة الحقيقة وعدم السماح بتمرير البعض وجهة نظر واحدة".





ورفض وكيل مجلس النواب اختزال حقوق الانسان في ملف حرية الرأي التعبير والحديث عن السجون، موضحا أن الاتهامات في هذا الملف لا تحظى بمصداقية، متابعا: "لماذا لا يتحدثون عن الحق في الأمن والنقل والصحة والسكن و غيرها من الحقوق".





و حول التنسيق بين الأحزاب و القوى السياسية خلال المرحلة المقبلة، قال وكيل مجلس النواب: لا نغلق باب التعاون مع الأحزاب المختلفة وجميعنا أحزاب وطنية والباب مفتوح للتعاون مع أي حزب مضيفا بأن المعدن الحيفي للشعب المصري هو التنوع و الأصالة.





و حول التنسيق مع الحكومة خلال المرحلة القادمة أكد أبو العينين أن الحكومة قامت بإنجاز ضخم والرئيس يحرك الأمور بسرعة و يقوم بإنجازات كثيرة في وقت زمني قليل، موضحا أن مراقبة المجلس للحكومة خلال المرحلة المقبل سيكون دقيق.