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مرأة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وجرأة نسرين طافش

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:46 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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نهى هجرس
تصدرت الفنانة نسرين طافش، مؤشر البحث جوحل وذلك بعد ظهورها الأخير داخل الجيم، والتي تحرص بشكل دائم على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات عبر "إنستجرام".

وتتميز الفنانة نسرين طافش بإطلالتها الجريئة والمميزة التي تواكب الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات وتظهر دائمًا بلقطات جريئة ومثيرة وأنيقة تخطف بها الأنظار.

كما تميل إلى اختيار الألوان الملفته والزاهية التي تتناسب مع لون بشرتها البيضاء، وتبرز جمال انوثتها، وتفضل اختيار اللون البني لشعرها الطويل الذى يتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد نسرين طافش في الماكياج على الاوان الجريئة التي تبرز جمال عيونها، واحمر الشفاه باللون الأحمر والبني لأكمال ظهورها.

وإليكم ابرز صور الفنانة نسرين طافش



بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وجرأة نسرين طافش
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وجرأة نسرين طافش
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وجرأة نسرين طافش
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وجرأة نسرين طافش
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وجرأة نسرين طافش
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وجرأة نسرين طافش
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وجرأة نسرين طافش
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وجرأة نسرين طافش
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