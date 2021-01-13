بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وجرأة نسرين طافش

وتتميز الفنانة نسرين طافش بإطلالتها الجريئة والمميزة التي تواكب الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات وتظهر دائمًا بلقطات جريئة ومثيرة وأنيقة تخطف بها الأنظار.





كما تميل إلى اختيار الألوان الملفته والزاهية التي تتناسب مع لون بشرتها البيضاء، وتبرز جمال انوثتها، وتفضل اختيار اللون البني لشعرها الطويل الذى يتناسب مع ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، تعتمد نسرين طافش في الماكياج على الاوان الجريئة التي تبرز جمال عيونها، واحمر الشفاه باللون الأحمر والبني لأكمال ظهورها.





وإليكم ابرز صور الفنانة نسرين طافش











