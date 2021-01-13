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طارق شاش: المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر 77% من فرص العمل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:30 م
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
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هاني حسين
قال طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه من الضروري الاستماع لـ أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تلبية احتياجاتهم.

وأضاف شاش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في 2021 سوف نشهد طفرة في القطاع بصدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر".

وتابع:" قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدية الدولة لأصحاب المشروعات، والمشروعات الصغيرة  والمتوسطة توفر أكثر من 77 % من فرص العمل ".

وأكمل طارق شاش:" عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقارب الـ 4 ملايين منشأة ونستهدف زيادة عدد المنشآت "، مضيفا:" لدينا برامج كثيرة في الجهاز لمساعدة الشباب وأصحاب أفكار المشروعات بداية من تحديد الفكرة وصولا إلى تنفيذه".

ولفت شاش:" 20 مليون مصري يعملون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومع صدور القانون سوف يخدم مصالح اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم إجراء حوار مجتمعي مع أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة للتعرف على رأيهم في اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ".

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