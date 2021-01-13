تموين الفيوم: ضبط 6400 كمامة بمحل مستلزمات طبية بدون ترخيص ببندر الفيوم أول

تمكنت حمله رقابية من ضبط 6400 كمامة بمحل مستلزمات طبية بدون ترخيص وعدم وجود فواتير تدل علي المصدر

تم تحرير محضر برقم 201 جنح امن دوله طوارئ قسم أول، واخطرت النيابه العامة التى تولت التحقيق.

يأتي ذلك تحت توجيهات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم ، بنًاء على تعليمات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ، تحت اشراف المهندس ماجد حليم مدير الاداره برئاسه المهندس سليمان داود مخيمر رئيس رقابه ببندر الفيوم اول والمفتشين هبه محمد على و محمود نافع و احمد حنفى و محمد غريب.

أعلن المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالفيوم إستلام 33350 بطاقة من الوزارة وتم تسليمهم الي الادارات التابعة للمديرية التى قامت بدورها بتسليمها الى المواطنين ، ليقومون فى صرف حصصهم التموينية شهريا وكذلك الحصول على حصتهم من الخبز المدعم من أى مخبز ينتج الخبز البلدى .

واضاف المهندس جمال دومه مدير اداره التفتيش الفنى بالمديريه انه تم فحص أكثر من 2000 شكوي واردة للاداره ومكاتب التموين سواء كانت من الوزارة او من ادارة خدمة المواطنين او الشكاوى المقدمة من المواطنين و تم ازاله اسبابها وحلها .

بالاضافه الى الاشتراك مع مديريه التضامن الاجتماعى فى اللجنه المشكله لاستلام بطاقات تكافل وكرامه .

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وفي سياق اخر تمكنت حملة من الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم على الاسواق والمحال التجارية من ضبط سلع غذائية و مصنعات لحوم و خضروات و مصنعات دواجن مجمده منتهية الصلاحية بناحيه العبودي المسلة.





جرى تنظيم الحملة بناء على توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كافه الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم، وكانت برئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية و المفتشين محمد أنور رمضان و محمد موسي واحمد ابو غرب و رائد حرب و محمد حمدى و وليد فتحي و وائل وصفي، و توبه محمد و محمد عبد الفتاح.





وتم تحرير محاضر للمخالفين ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .









من جانب أخر قامت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالفيوم بحملة رقابية على الأسواق بمحافظة الفيوم، بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كل الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم.





وأسفرت الحملات عن ضبط "٧٥٠" علبة سجائر لعدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة على المصدر بغرض بيعها للسوق السوداء بناحية مركز إطسا.