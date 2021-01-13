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أخبار العالم

CNN: زعيم الجمهوريين يكره ترامب ودعمه لإجراءات العزل أمر محتمل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:39 م
ميتش ماكونيل ودونالد
ميتش ماكونيل ودونالد ترامب
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محمد عثمان
كشفت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن أجواء من التوتر تسود العلاقة بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل.

وذكرت الشبكة الأمريكية نقلًا عن مصدر مطلع، أن ماكونيل غاضب من ترامب بسبب تصرفاته، مشيرة إلى أن زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي بات يكره ترامب، بسبب تورطه في اقتحام مبنى الكونجرس وأعمال العنف التي وقعت هناك، وخلفت 5 قتلى من بينهم ضابط شرطة.

وبحسب المصدر، فإن ترامب وماكونيل لم يتحدثا منذ يوم اقتحام الكونجرس، فيما أكد مصدر آخر أن الطرفين لم يتواصلا منذ يوم 15 ديسمبر الماضي.

وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن ماكونيل يعتقد أن عزل ترامب من منصبه، سيسهل إخراجه من الحزب، حيث يرى أن ترامب لم يبد أي ندم حيال ما حدث في مبنى الكونجرس، موضحًا أن ماكونيل التزم الصمت بشكل متعمد ليترك الباب مفتوحًا أمام خيارات دعم إجراءات العزل.

وعقد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاربعاء، جلسته لمناقشة قانون عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من منصبه وذلك للمرة الثانية خلال فترة ولايته.

ومن المقرر أن يجري مجلس النواب أولا تصويتًا على مناقشة قانون العزل يوم الأربعاء، وإذا تم الموافقة عليه كما هو متوقع، سيمهد الطريق للتصويت على لائحة عزل ترامب واتهامه بالتحريض على التمرد في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي أدى إلى اندلاع أعمال شغب في مبنى الكونجرس الأمريكي، وفقًا لوكالة "رويترز".
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