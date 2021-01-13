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أخبار العالم

باستثناء ميناء البسيط.. سوريا تغلق الموانئ لهذا السبب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:10 م
ميناء سوري
ميناء سوري
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محمود نوفل

أعلنت وزارة النقل السورية عن إغلاق موانئ الصيد والنزهة على طول الساحل السوري باستثناء ميناء البسيط


كما أوضحت وزارة_النقل في بيان لها اليوم إنه تم أيضا إيقاف أعمال الصيد البحري ونقل الركاب بالزوارق بسبب سوء الأحوال الجوية السادة. 

وأشارت الوزارة السورية الي ان هذا القرار يسري اعتبارًا من  مساء اليوم وحتى إشعار آخر.

وكانت وزارة النقل السورية أفادت بإصدار  وزير النقل السوري زهير خزيّم تعميمًا كلف بموجبه لجان الفحص الفني في كافة مديريات ودوائر النقل بالكشف على الجرارات الزراعية وآليات الفلاحين ومركبات الأشغال في مقرات البلديات والروابط الفلاحية في الأرياف دون الحاجة لمراجعة مراكز المحافظات ، ودون أن يتحمل مالك المركبة أي تكاليف إضافية.

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