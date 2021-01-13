السفارة السعودية فى أمريكا توجه تحذيرا مهما إلى رعاياها

أصدرت السفارة السعودية في الولايات المتحدة تنويها إلى رعاياها، حول فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت السفارة في تغريدة على تويتر: "تود السفارة تنويه المواطنين المسافرين الى الولايات المتحدة بدءا من تاريخ ٢٦ يناير الجاري أنه يتوجب عليهم تقديم شهادة فحص بنتيجة سلبية لفيروس كورونا كوفيد19 قبل موعد السفر بـ٣ أيام طبقا لاشتراطات السلطات الامريكية".





ومن ناحية أخرى، حذرت الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، مواطنيها من السفر الى عدد من الدول، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المسئولة.





وقالت الداخلية السعودية إنها تحذر من السفر إلى هذه الدول بسبب الظروف الأمنية أو عدم السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وانتشار سلالة جديدة للفيروس في البعض الآخر.





وجاء من ضمن هذه الدول، تركيا وليبيا وسوريا ولبنان واليمن وإيران وأرمينيا.





كما جاء في القائمة أرمينيا والصومال والكونغو وأفغانستان وروسيا البيضاء وفنزويلا.