200 ألف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات سارق واتساب ريهام سعيد

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" أنها ستتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت فى رسالة غامضة منها وذلك بعد اختراق الواتساب الخاص بها.



صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقوبات وغرامات تصل لـ 200 الف جنيه. وتزامنا مع هذا الامر، نستعرض أبرز العقوبات التى تنتظر المجرم وفقا لقانون رقم 175 لعام 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعد أن





ويستعرض "صدى البلد" أبرز هذه العقوبات فيما يلى:





يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.





يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.









يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.









فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.









يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.





وتعود تفاصيل الواقعة، أن الإعلامية ريهام سعيد كتبت :" اتعمل للاكونت بتاعي الواتس اب هاكنج من امبارح و سيتم اثباته في مباحث الانترنت حالا مش هاينفع تضريني برضوا و باذن الله انا الي هاخد حقي منك اصل الافترا وحش".









فيما أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، أنه تم تهكير واختراق تطبيق الواتساب الخاص بها.









وكتبت ريهام سعيد: "الواتساب بتاعى اتعمله هاكنج، مش انا اللى برسل أو برد من إمبارح".



