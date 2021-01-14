قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ طريقة تحضير سلطة الروكا.





مقادير "سلطة الروكا ":

الجرجير بالمشروم.

حزمة جرجير مغسولة ومقطعة قطع كبيرة.

كوب شرائح مشروم الطاهيه.

½ كوب بصل مقطع شرائح.

عصير ليمونتين كبيرتين.

ملعقة كبيرة زيت زيتون "حسب الرغبة".

ملعقة كبيرة خل بلسمي.

ملح وفلفل وبهارات وسماق.





طريقة تحضير "سلطة الروكا "الجرجير بالمشروم:

ضعي بعض الملح والماء الدافئ والخل على البصل لإزالة الرائحة القوية واتركيه لنصف ساعة، صفي البصل واغسليه جيدًا، ضعي الجرجير مع المشروم مع البصل واخلطي عصير الليمون مع زيت الزيتون والخل والملح والبهارات، واخفقيها جيدًا ثم اسكبيها على السلاطة، ممكن نضع عين جمل للتزيين