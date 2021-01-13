قبل نهاية عهد ترامب.. بومبيو يوجه الشكر لـ 7 دول بينها 3 عربية

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشكر لـ7 دول من بينها 3 دول عربية لمساهمتها في حماية مضيق هرمز، وذلك قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ونهاية حكم إدارة دونالد ترامب.





وقال بومبيو في تغريدة عبر تويتر:"أشكر البحرين وبريطانيا وألبانيا وليتوانيا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لحماية أحد ممرات الشحن الأكثر أهمية في العالم من إيران".





وأضاف بومبيو:"لقد ساعدنا في إنشاء مبنى الامن البحري الدولي وهيئة دولية لتأمين مضيق هرمز والخليج من أعمال إيران غير المشروعة. بدأت بـ7 شركاء وأصبحوا الآن 14 دولة".





إلى ذلك، قال دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون مطلعون على الأمر إن وزير الخارجية مبايك بومبيو ألغى رحلته إلى أوروبا في اللحظة الأخيرة يوم الثلاثاء، بعد أن رفض وزير خارجية لوكسمبورج وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي الاجتماع معه.





جاء هذا التصرف الذي يعد "ازدراء" غير مسبوق لكبير الدبلوماسيين الأمريكيين، بعد أيام من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي.