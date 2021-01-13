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رياضة

تعنت الزمالك .. تقرير فرنسي: انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان مهدد بالفشل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:26 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن المفاوضات بين نادي الزمالك وسانت إيتيان بخصوص بيع مصطفى محمد مهاجم الفريق الملكي لا تسير بشكل جيد في الوقت الحالي.

وذكر موقع " لو 10 سبورت" الفرنسي، أن نادي الزمالك متمسك بالحصول على مبلغ 5 ملايين يورو كاش للاستغناء عن مصطفى محمد، وهو المبلغ الذي لا يستطيع نادي سانت إيتيان دفعه في الوقت الحالي.

وأشار الموقع بأن حالة من التفاؤل عمت مسئولي سانت إيتيان مطلع هذا الأسبوع لكن تلك الحالة اختفت الآن بعد تأكيد مسئولي الزمالك عدم تفريطهم في مصطفى محمد بأقل من 5 ملايين يورو.

وأكد الموقع بأن سانت إيتيان سيحاولون في الوقت المقبل التواصل مع مسئولي الزمالك من أجل إقناعهم بتخفيض مطالبهم المادية بتقسيط المبلغ.

ويبلغ مصطفى محمد من العمر 23 عامًا، وقاد المنتخب الأولمبي للتأهل لأولمبياد طوكيو والتي ستقام هذا العام.
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