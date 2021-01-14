مسئول بالمصرية للاتصالات يفجر مفاجأة بشأن إذاعة مباريات منتخب اليد في كأس العالم

قال ناصر كنفاني رئيس قطاع الاتصالات والتسويق، إن شركة "we" ترعى منتخب مصر لكرة اليد، وتعمل على بث مباريات بطولة كأس العالم على قناة المصرية للاتصالات على موقع "يوتيوب".





وأضاف "كنفاني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة "الأولى" التليفزيون المصري، أن هذه الخطوة كانت بهدف دعم المشجع المصري في كل مكان.





وتابع رئيس قطاع الاتصالات والتسويق، "طرحنا مباراة أمس، ونستمر في البث مباشر عبر يوتيوب".





وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات we، رعايتها للمنتخب الوطني لكرة اليد كراعٍ شريك في بطولة العالم لكرة اليد Egypt 2021 والتي تنطلق في نسختها السابعة والعشرين في مصر في الفترة من 13 يناير وحتى 31 يناير 2021.

ونوهت الشركة بحصولها على حقوق البث الرقمي الحصري لمباريات البطولة عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، لتكون بذلك المنصة الرقمية الوحيدة الناقلة لمباريات البطولة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بحيث تتيح للجمهور العربي كله الاستمتاع بتشجيع الفرق الوطنية والاستمتاع بمشاهدة حية وبجودة فائقة لجميع مباريات البطولة.



