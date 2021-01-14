حدثت ذبذبة.. مستشار الرئيس: عدد حالات الإصابة بـ كورونا تعكس الوضع العام.. فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن هناك مؤشرًا حقيقيًا لانخفاض عدد الحالات المصابة، مشيرا إلى أن الأرقام التي تُقال هي انعكاس لعدد الحالات الموجودة بصرف النظر عن نسب حالات الإصابة.





وأضاف تاج الدين، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن حالات الإصابة إذا زادت تعكس الوضع العام، لافتًا إلى أن هناك توقعًا بالزيادة خلال تلك الفترة وكانت هناك زيادات والوزارة أعلنتها.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن هذا الأسبوع حدثت ذبذبة في عدد الحالات المصابة، حيث إنه كان هناك ارتفاع بالحالات المصابة وبعد ذلك حدث انخفاض.





وأشار إلى أن هناك عدد الحالات تتزايد على المستشفيات وأيضا يقوم من يتعرض للإصابة يتواصل مع الأطباء لتحديد العلاج اللازم.