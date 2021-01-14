بحيل وتغيرات بسيطة.. وداعًا لحموضة بدون أدوية

تغيرات غذائية بسيطة يمكنها أن تساعد فى تخفيف الحموضة و تقليل أعراضها المزعجة فيعد نمط الحياة الصحي أمر لا بد منه للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.





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إليك أبرز التغيرات يقدمها موقع هيلث:









تناول كميات صغيرة نت الطعام بشكل متكرر لعلاج الحموضة





-الجلوس بشكل مستقيم أثناء الأكل.











بالإضافة إلى أنماط الحياة الصحية هذه ، توصلت دراسة جديدة إلى بعض الإرشادات الأساسية التي قد تساعد في تقليل أعراض



العوامل الخمسة التي قد تساعد في التقليل من فرص الاصابة بالحموضة هي:



-الإقلاع عن التدخين. مضغ الطعام بشكل صحيح وأكثر من ذلك".بالإضافة إلى أنماط الحياة الصحية هذه ، توصلت دراسة جديدة إلى بعض الإرشادات الأساسية التي قد تساعد في تقليل أعراض حرقة المعدة خاصة عند النساءالعوامل الخمسة التي قد تساعد في التقليل من فرص الاصابة بالحموضة هي:-الإقلاع عن التدخين.





-التقليل من تناول القهوة والشاي والمشروبات الغازية إلى كوبين في اليوم.





-المحافظة على نظام غذائي صحى والاكثار من تناول الفواكه والخضروات والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم وآخرون.





-المحافظة على وزن طبيعي.





-ممارسة نشاط بدني متوسط ​​ لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.





-تناول الحليب البارد غالبًا ما يساعد الحليب في درجة حرارة الغرفة أو البارد على تخفيف الحموضة بتأثير فوري.





-الزبادي يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي لتقليل مخاطر عسر الهضم.





- تناول ملعقة صغيرة من العسل بالماء الفاتر قد يساعد في مكافحة الحموضة.







