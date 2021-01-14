بحيل وتغيرات بسيطة.. وداعًا لحموضة بدون أدوية

تغيرات غذائية بسيطة يمكنها أن تساعد فى تخفيف الحموضة و تقليل أعراضها المزعجة فيعد نمط الحياة الصحي أمر لا بد منه للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.
إليك أبرز التغيرات يقدمها موقع هيلث:
تناول كميات صغيرة نت الطعام بشكل متكرر لعلاج الحموضة .
-الجلوس بشكل مستقيم أثناء الأكل.
مضغ الطعام بشكل صحيح وأكثر من ذلك".
بالإضافة إلى أنماط الحياة الصحية هذه ، توصلت دراسة جديدة إلى بعض الإرشادات الأساسية التي قد تساعد في تقليل أعراض حرقة المعدة خاصة عند النساء
العوامل الخمسة التي قد تساعد في التقليل من فرص الاصابة بالحموضة هي:
-الإقلاع عن التدخين.
بالإضافة إلى أنماط الحياة الصحية هذه ، توصلت دراسة جديدة إلى بعض الإرشادات الأساسية التي قد تساعد في تقليل أعراض حرقة المعدة خاصة عند النساء
العوامل الخمسة التي قد تساعد في التقليل من فرص الاصابة بالحموضة هي:
-الإقلاع عن التدخين.
-التقليل من تناول القهوة والشاي والمشروبات الغازية إلى كوبين في اليوم.
-المحافظة على نظام غذائي صحى والاكثار من تناول الفواكه والخضروات والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم وآخرون.
-المحافظة على وزن طبيعي.
-ممارسة نشاط بدني متوسط لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.
-تناول الحليب البارد غالبًا ما يساعد الحليب في درجة حرارة الغرفة أو البارد على تخفيف الحموضة بتأثير فوري.
-الزبادي يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي لتقليل مخاطر عسر الهضم.
- تناول ملعقة صغيرة من العسل بالماء الفاتر قد يساعد في مكافحة الحموضة.