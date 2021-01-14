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مرأة

بحيل وتغيرات بسيطة.. وداعًا لحموضة بدون أدوية

الخميس 14/يناير/2021 - 10:10 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تغيرات غذائية بسيطة يمكنها أن تساعد فى تخفيف الحموضة و تقليل أعراضها المزعجة فيعد نمط الحياة الصحي أمر لا بد منه للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.


إليك أبرز التغيرات يقدمها موقع هيلث: 

تناول كميات صغيرة نت الطعام بشكل متكرر لعلاج الحموضة .

-الجلوس بشكل مستقيم أثناء الأكل. 

مضغ الطعام بشكل صحيح وأكثر من ذلك".

بالإضافة إلى أنماط الحياة الصحية هذه ، توصلت دراسة جديدة إلى بعض الإرشادات الأساسية التي قد تساعد في تقليل أعراض حرقة المعدة خاصة عند النساء

العوامل الخمسة التي قد تساعد في التقليل من فرص الاصابة بالحموضة هي:

-الإقلاع عن التدخين.

-التقليل من تناول القهوة والشاي والمشروبات الغازية إلى كوبين في اليوم.

-المحافظة على نظام غذائي صحى والاكثار من تناول  الفواكه والخضروات والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم وآخرون.

-المحافظة على وزن طبيعي.

-ممارسة نشاط بدني متوسط ​​ لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

-تناول الحليب البارد غالبًا ما يساعد الحليب في درجة حرارة الغرفة أو البارد على تخفيف الحموضة بتأثير فوري.

-الزبادي  يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي لتقليل مخاطر عسر الهضم.

- تناول ملعقة صغيرة من العسل بالماء الفاتر قد يساعد في مكافحة الحموضة.



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