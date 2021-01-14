غير مسبوقة.. «الطبية لكأس العالم» تكشف إجراءات الدولة لإنجاح مونديال اليد

كشف حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، عن الإجراءات التي تنفذها الدولة في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.





وقال "خميس"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة "الأولى" مساء أمس، الأربعاء، إن الدولة تنفذ إجراءات احترازية على مستوى عالٍ في البطولة، مشيدًا "مصر تتحدى الجائحة وتنظم كأس العالم لكرة اليد".





وأضاف رئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أن مصر لها خبرة كبيرة في كرة اليد، لافتًا إلى أن الفريق المصري به عدد من اللاعبين المتميزين، إضافةً إلى مدرب الفريق الذي يعد من أفضل المدربين.





وأكد أنه يتم إجراء اختبارات الـ pcr على كافة المنتخبات المشاركة في كأس العالم، مشيرا إلى أن الدولة مهتمة بإنجاح البطولة بشكل كبير.





وأشار "خميس"، إلى أن الفرق المشاركة اقتنعت أن الإجراءات التي تنفذها الدولة سليمة لذلك شاركوا من دون أي أزمة في جائحة كورونا المستجد، وننفذ إجراءات غير مسبوقة.