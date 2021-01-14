عبد الحليم قنديل: استخدام التعديل الـ 25 في الدستور الأمريكي أصبح خارج النقاش

قال عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إنه من المؤكد أن استخدام التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأمريكي أصبح خارج النقاش، حيث طالب مجلس النواب، نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، باستخدام هذا التعديل.



