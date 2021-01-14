عبد الحليم قنديل: استخدام التعديل الـ 25 في الدستور الأمريكي أصبح خارج النقاش

قال عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إنه من المؤكد أن استخدام التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأمريكي أصبح خارج النقاش، حيث طالب مجلس النواب، نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، باستخدام هذا التعديل.
وأضاف "قنديل"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، "مايك بنس رد على مجلس النواب بخطاب يوضح فيه أن التعديل الـ25 لا ينطبق على حالة ترامب، فهو ينطبق فقط على حالات العجز العقلي أو النفسي والبدني عن ممارسة مهام الرئيس".
وتابع الكاتب الصحفي "مجلس النواب الأمريكي انتقل إلى نقطة أخرى وهى الجارية الآن، وهى محاكمة الرئيس ترامب بتهمة التحريض على العنف والتمرد على الدستور"، منوهًا بأنه من الطبيعي جدا أن يوافق مجلس النواب الأمريكي على قرار الاتهام لترامب.
وأكد أن هذا الأمر جرى من قبل منذ عام في قضية أوكرانيا أو قضية الضغط على الرئيس الأوكراني لتوجيه الاتهامات لـ نجل بايدن.
وأشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي وافق على قرار الاتهام، ولكن المحاكمة بذاتها بيد مجلس الشيوخ بالأغلبية الجمهورية حتى 20 يناير المقبل، لافتا إلى أنه تم تأجيل كل الجلسات فى مجلس الشيوخ حتى 19 يناير المقبل، أى قبل خروج ترامب بـ24 ساعة من البيت الأبيض.
وأوضح المحاكمة يمكن أن تمتد بعد خروج ترامب من التنصيب، وذلك من أجل حرمان ترامب من منعه من التقدم إلى انتخابات 2024، مختتما "إيران هي الرابح الأكبر من وراء عزله".