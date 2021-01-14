مصر تسجل 56 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ومجلس النواب الأمريكي يصوت على عزل ترامب.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر.. وفاة الوزير الأسبق صفوت الشريف متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على مؤسستين إيرانيتين

السعودية تقرر استمرار الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام

السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى 12 دولة من دون إذن سابق

البرلمان الأردني يمنح الثقة لحكومة بشر الخصاونة





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 58 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8362، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 152719.





وأفادت "الوطن" بوفاة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، أكد أن قيمة الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة تصل إلى 6 تريليونات دولار، خلال السنوات العشر القادمة.





وأوضح أنه سيتم تمويل 85% من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكافة دول العالم، للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة، في ظل اعتزام المملكة الارتقاء لموقع الريادة في الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة.





وذكرت "الجريدة" أن وزارة التعليم السعودية أعلنت عن استمرار الدراسة عن بُعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني وفق الآلية السابقة.





ولفتت "الوطن" إلى أن المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء مواطنيها من السفر إلى 12 دولة من دون الحصول على إذن سابق من الجهات المعنية، وهذه الدول هي ليبيا وسوريا ولبنان واليمن وإيران وتركيا وأرمينيا والصومال والكونغو الديمقراطية وأفغانستان وفنزويلا وبيلاروسيا.





وأشارت "القبس" إلى أن مجلس النواب الأردني منح الثقة لحكومة بشر الخصاونة التي تشكلت في 12 أكتوبر الماضي خلفا لحكومة عمر الرزاز.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن مجلس النواب الأمريكي صوت بالموافقة على توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ب"التحريض على التمرّد" انطلاقًا من اقتحام انصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير.





وأشارت "الراي" إلى أن ترامب دعا ء "جميع الأميركيين"إلى الهدوء تزامنا مع مناقشة مجلس النواب توجيه اتهام جديد إليه، قائلًا "في ضوء تقارير عن مزيد من التظاهرات، أطالبكم بعدم اللجوء إلى العنف وعدم انتهاك القانون وعدم (ممارسة) التخريب من أي نوع".





وذكرت "القبس" أن الولايات المتحدة أدرجت مؤسستين إيرانيتين يسيطر عليهما المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وفروعهما على قائمتها السوداء وقالت إن المؤسستين مكّنتا النخبة الإيرانية من الحفاظ على نظام ملكية "فاسد" على قطاعات كبيرة من الاقتصاد.



