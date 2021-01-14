التضامن: توفير مكافآت شهرية للطلاب الفائقين وغير القادرين بنحو ألف جنيه شهريًا.. فيديو

قال صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إنه تم تخصيص حاضنات للطلاب الفائقين أي المتفوقين والموهوبين، على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراة بمختلف الجامعات، مشيرًا إلى تنفيذ هذه الحاضنات مع الجمعية الشرعية المركزية بهدف تشجيع الطلاب ودعمهم.





وأضاف صلاح هاشم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إنشاء وحدات اجتماعية بالجامعات، وبدأت العمل بالفعل، كما أن بنك ناصر بدأ فى إرسال موظفين لتقديم خدمات تمكين اقتصادي في جامعات حلوان، والقاهرة، وبني سويف، والوادي الجديد، وكفر الشيخ، والزقازيق، وذلك لتمكين الطلاب غير القادرين اقتصاديًا.





وتابع أنه سيتمّ توفير مكافآت شهرية للطلاب الفائقين وغير القادرين، بنحو 1000 جنيه شهريًا للطالب المتفوق، بشرط أن يكون من الثلاثة الأوائل على مستوى الكليات، لافتًا إلى تطبيق هذه الحاضنات في 5 كليات عملية وليس كل الكليات.





وأوضح مستشار وزيرة التضامن، أنَّ الكليات العملية التي يُطبق بها المشروع هي الطب، والهندسة، والصيدلة، والزراعة والعلوم، موضحًا أنَّ هذا المشروع سيُطبق تجريبيًا في 10 جامعات، ثم يتم توسيعه على نطاق 27 جامعة.