ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أبرزهم سويسرا.. مطار القاهرة يستقبل اليوم 4 منتخبات مشاركة في مونديال اليد

الخميس 14/يناير/2021 - 09:24 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الخميس، بعثات 4 منتخبات مشاركة في البطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتي تستضيفها مصر وانطلقت فعالياتها مساء أمس، الأربعاء، وتستمر حتى 31 يناير الجاري، مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة ضيوف مصر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سوف يستقبل خلال الساعات القادمة بعثات منتخبات ( أورجواي، تشيلي ، سويسرا ، البحرين ) بإجمالي عدد يتجاوز 84 شخصًا، وأيضا باقي بعثة فريق تشيلي الذي وصل قبل يومين، حيث تم تشكيل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، لإنهاء إجراءات وصول هذه المنتخبات، وتم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم. 

وتم تنظيم دخول الأوتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع، لإحضار اللاعبين من على الطائرة، كما يتولى فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الأوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة؛ للتأكد من خلوها من أي عدوى.

وتتولى سلطات أمن المطار، تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المعسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، وتم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، حفاظا على سلامتهم، ومنعا للاختلاط بهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

10 منتخبات تصل القاهرة غدا للمشاركة في بطولة العالم لليد

منتخب بيلاروسيا يصل القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور

منتخب تشيلي يصل القاهرة للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور

منتخب كوريا يصل إلى القاهرة للمشاركة في مونديال اليد

منتخب الجزائر يصل القاهرة للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد

وصول منتخبي فرنسا وتونس إلى القاهرة للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة ليس ملكا لأحد.. أحمد شوبير يهاجم اللجنة الثلاثية برئاسة مجاهد

المتعافون خطر على من حولهم.. تطورات مقلقة بشأن المناعة ضد فيروس كورونا

أسعار الذهب اليوم الخميس 14 يناير 2021

بعد قليل.. نظر طعن مرتضى منصور ضد قرار وقفه 4 سنوات

كيلو المسكوفى بـ48 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مواعيد مباريات اليوم الثاني لمونديال اليد والقنوات الناقلة لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار وتقسيط سيارات الإحلال الجديدة على 10 سنوات.. صور

بسبب «القمل».. إطلاق سراح أبوين متهمين بقتل طفلتهما بكفالة 200 ألف دولار

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول