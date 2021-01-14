أستاذ علم الفيروسات يكشف تفاصيل انتقال عدوى كورونا من الإنسان للحيوان..فيديو

قال الدكتور أيمن الشيبينى، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل: إنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وهو ينتقل الفيروس من الحيوان للإنسان، ووفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن الفيروس انتقل لحيوانات كثيرة منها القطط والطيور والأسود، وانتقال الفيروس من الإنسان للحيوان والعكس صحيح.





وأضاف الدكتور أيمن الشيبينى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، بمعنى لو لدى قطة فى المنزل أصيبت بفيروس كورونا فمن الممكن أن تنقل العدوى إلى أو العكس، وهذا يرجع لمدى وجود مستقبلات انتقال العدوى فى الانسان والحيوان.





وتابع أنه من الممكن أن تتم الإصابة للحيوانات الأليفة، ولكنها أول مرة تصاب غوريلا بفيروس كورونا، منوهًا بأن الفيروس أصبح سريع الانتشار ويعد مؤشر خطير جدًا، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يصاب الحيوان بالفيروس نتيجة تلوث طعامه بفيروس كورونا.





وأوضح أن العطس أو الرذاذ أثناء الحديث قد يكون سببا رئيسيا لعدوى فيروس كورونا، منوهًا بأن المناعة الخاصة بفيروس كورونا تصل إلى 3 أشهر، ويجب البقاء فى العزلة بحد أدنى 3 أيام بعد الشفاء لحين انسحاب الفيروس من جسد المصاب.



