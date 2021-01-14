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أخبار العالم

الكويت: رئيس الوزراء ووزير الصحة يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. صور

الخميس 14/يناير/2021 - 11:57 ص
الكويت
الكويت
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أمينة الدسوقي
تلقى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة القبس.

وكان افتتح رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، صباح اليوم، القاعة رقم 6 بمركز الكويت للتطعيم بحضور وزير الصحة الدكتور باسل الصباح.

من جانبه أعلن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، على هامش حفل التدشين أن من يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ينال شهادة ستستخدم كجواز سفر في المطارات التي تطلب ذلك.

ومن جانبه دعا نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، الجميع إلى التسجيل في منصة الحجز المسبق للتطعيم.

وبدورها أكدت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة د.غادة إبراهيم، على وصول الدفعة الثانية من لقاح "فايزر" ، لافته إلى أن التطعيم يشمل كل من سجل على منصة الحصول على اللقاح حسب الفئات التي تم الإعلان عنها سابقًا .

وذكرت على هامش تدشين قاعة ٦ بمركز الكويت للتطعيم، أنه لا يوجد بطء في عملية إعطاء اللقاح في الكويت، ولكن بعض دول الخليج بدأت في شهر أغسطس وأكتوبر، مبينه أنه في دولة الكويت تم البدء بالحملة منذ 3 أسابيع فقط، حيث يتم تطعيم 1200 شخص يوميا ، قائله: لا يوجد بطء ونسبة التطعيم جيدة ..ونحن مستمرون بإعطاء اللقاح للفئات حسب الدفعات التي تصل البلاد.

وبينت أن الطاقة الاستيعابية للصالات بمركز الكويت للتطعيم مايقارب 10 ألاف شخص يوميا.
الكويت: رئيس الوزراء ووزير الصحة يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. صور
الكويت: رئيس الوزراء ووزير الصحة يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. صور
الكويت: رئيس الوزراء ووزير الصحة يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. صور
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