مصر تدعو ليبيريا للمشاركة في مؤتمر حوار الأديان والثقافات مارس المقبل

استقبل السفير أحمد السيد هلال، سفير مصر في ليبيريا، أمس الأربعاء، بمقر السفارة المصرية في مونروفيا، مستشار الرئيس الليبيري للشئون الدينية الإسلامية عثمان جالوه Osman Jalloh، حيث شدد الجانبان على عمق ومتانة علاقات الصداقة التي تربط مصر بليبيريا.











وأكد السفير هلال اهتمام مصر بدعم أواصر التعاون مع ليبيريا ودفع العلاقات فى جميع المجالات ومواصلة تقديم مصر جميع أشكال الدعم والمساندة للجانب الليبيري.











كما استعرض أوجه التعاون في مجال الشئون الدينية، مشيرًا إلى قيام الأزهر الشريف بتقديم ٥ منح للدراسة الجامعية لليبيريا، ومشاركة الأئمة الليبيريين في الدورات التدريبية للأئمة التي تعقدها أكاديمية الأزهر الشريف.











وقال إن مصر تتطلع لمشاركة ليبيريا في المسابقة البحثية الإسلامية التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة الذكرى المقبلة للمولد النبوى الشريف.











كما أكد اهتمام مصر بمشاركة مستشار الرئيس الليبيري للشئون الدينية الإسلامية، وعدد من قادة الفكر والزعماء الدينيين في ليبيريا في مؤتمر حوار الأديان والثقافات المقرر إقامته بمصر في مارس المقبل.







