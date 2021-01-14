أبطال فيلم «16» يروون كواليس الفوز بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان

تحدث أبطال فيلم "16" عن فوز الفيلم بأول فيلم مصرى قصير بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان.





وقال الممثل سيف حميدة، أحد أبطال الفيلم، خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه تلقى الخبر عندما كان فى الجونة، واصفا شعوره بـ "سعادة ملهاش وصف".





وتابعت الممثلة نورهان أحمد، أحد بطلات الفيلم، إنها كانت سعيدة جدا بالفيلم، كما انها كانت سعيدة بنجاحها به، لافتة إلى أنها كانت سعيدة جدًا بمجرد سماع خبر حصولهم على الجائزة، متابعة "الفيلم بجد يستاهل".





وأكدت أن سبب تسمية الفيلم بـ "16" من أجل تجسيدهم لشخصيات فى نفس العمر ووصف مشاكلهم الذاتية.





ووصف سيف، الفيلم بأنه عبارة عن شاب فى الـ 16 من العمر يقوم برحلة بشوارع القاهرة بحثا عن حبيبته والذى لم يرها منذ ثلاثة أشهر، والتى أنتحرت بسبب مشاكل وسوء تربية الأهل ويريد أن يراها، كما انه يفكر بطريقة ليصل إليها به.



