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أخبار البلد

أسرة صفوت الشريف تتلقي واجب العزاء عقب صلاة الجنازة.. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 04:14 م
صدى البلد
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يارا عمرو- عمر خالد- كيرلس صلاح

انتهت صلاة الجنازة على الراحل صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأسبق بـ مسجد الشربتلي بالتجمع، بحضور العديد من الأقارب والفنانين داخل المسجد.

 

ووقفت أسرة صفوت الشريف لتتلقي واجب العزاء في مسجد الشربتلي بالتجمع، عقب الانتهاء من صلاة الجنازة.

 

وتوفى مساء أمس الأربعاء صفوت الشريف الرئيس الأسبق لمجلس الشورى بعد صراع طويل مع المرض حيث كان يعانى من مرض سرطان الدم.

 

وشهدت الأيام الأخيرة، جدلًا كبيرًا حول حالة صفوت الشريف الصحية، بعد أن أعلن الإعلامى محمد الباز، إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته بشكل قوى، فى الوقت نفسه نفى ابن الرحال صفوت الشريف، كل ما أثير حول إصابته بالفيروس.

 

وتدهورت الحالة الصحية لصفوت الشريف فى الساعات الماضية قبل أن يفارق الحياة.

 

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