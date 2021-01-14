الأكبر عالميا.. مدير محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف يزف بشرى للمصريين

قال المهندس عبد الوهاب حلمى مدير مشروع محطة الحبل الأصفر، إن المحطة تعالج 2.5 مليون متر مكعب فى اليوم الواحد من مياه الصرف الصحي، موضحًا أن هناك خطة للوصول بـ المحطة لـ 3.5 مليون متر خلال عام 2026، لتصبح أكبر محطة فى العالم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية دينا عصمت، أن هذه المحطة تجمع المياه الخاصة بالضفة الشرقية للنيل.





وأكد أنه تم تنفيذ المشروع على عدة مراحل بداية من عام 98، والمرحلة الثانية فى 2004 وبعد ذلك فى 2018، وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المحطة فى 2018.





ولفت إلى أن المحطة يتم تحديثها على أعلى المعايير الفنية، وأن هذه المحطة تعتبر الوحيدة التى تعالج الحمئة للاستفادة من غاز الميثان و توليد الكهرباء لتشغيل المعدات الموجوة فى المحطة.



