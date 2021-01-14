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حوادث

تجديد حبس محمد قمصان المتهم بادعاء الإصابة بـ السرطان 15 يومًا

الخميس 14/يناير/2021 - 07:39 م
محمد قمصان مدعي السرطان
محمد قمصان مدعي السرطان
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محمود زيدان
قرر قاضي المعارضات بمحكمة دسوق الجزئية، اليوم، تجديد حبس محمد قمصان، المعروف إعلاميًا بـ "محارب السرطان" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد أمرت، الثلاثاء الماضي، بحبس محمد قمصان، المتهم بنشر أخبار كاذبة، عن إصابته بمرض السرطان، 4 أيام على ذمة التحقيق، واتخذت إجراءات فحص حساباته والصفحات التي يديرها بمواقع التواصل الاجتماعي فنيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت ادعاء المتهم إصابته بمرض السرطان بمواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، ويأسه من العلاج واستسلامه للموت، ومنشورات أخرى أشارت لكذب المتهم وتأثيره سلبًا في بعض المرضى الحقيقيين، الذين انتابتهم لذلك حالةٌ من اليأس والإحباط، وأوقف بعضهم العلاج، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.

واستدعت الشرطة المتهم لمناقشته فأكد عدم إصابته بالمرض وادعاءه الإصابة به بمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الشهرة والربح، وبضبطه استجوبته «النيابة العامة» فيما نُسب إليه من إذاعته أخبارًا كاذبة وارتكابه جريمة النصب باستعمال وسيلة احتيالية للاستيلاء على الأموال.

فأقرَّ بارتكابه تلك الجريمة وادعائه بمواقع التواصل الاجتماعي إصابته بالمرض لاستعطاف الناس بقصد تحقيق الشهرة وزيادة متابعيه بتلك المواقع، وأن والدته كانت تعتقد بحسن نية في مرضه.
 

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