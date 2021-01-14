مهرجان البحرين السينمائي يفتح باب استقبال الأفلام

قررت إدارة مهرجان البحرين السينمائي فتح باب المشاركة في مسابقة الدورة الأولى من المهرجان، ومن المنتظر أن تتلقي طلبات المشاركة فى المسابقة حتى يوم الاثنين الموافق 15 مارس المقبل 2021.





وكان نادي البحرين للسينما أكد عودة مهرجان البحرين السينمائي، ليقام خلال الفترة من 1 حتى 5 إبريل المقبل 2021، بعد الحصول على موافقة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وبمراعاة كافة الضوابط الاحترازية الصحية الموصى بها من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.



ويضم المهرجان مسابقتين، مسابقة عامة يمكن لجميع المخرجين المشاركة فيها، فيما تخصص المسابقة الأخرى للطلبة وهي مخصصة للطلبة البحرينيين فقط. وتشمل مسابقة المهرجان أربع فئات من الأفلام، هي الروائية القصيرة والوثائقية والتحريك وأفلام المرأة، علمًا بأن المشاركة في مسابقة المهرجان محصورة في المخرجين الذين يحملون جنسية إحدى الدول العربية فقط.





ووضعت إدارة المهرجان تصورًا جديدًا لإقامته بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، بحيث تعقد فعاليات المهرجان الملائمة للظرف الصحي في مملكة البحرين في شهر إبريل 2021، فيما تؤجل الفعاليات الأخرى التي يتعذر إقامتها، كعروض الأفلام والحفلات الجماهيرية، حتى موعد آخر في هذا العام 2021، سيتم الإعلان عنه لاحقًا.





وكان مقررًا أن تقام الدورة الأولى للمهرجان خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس 2020، قبل تأجيلها وكافة الفعاليات المتنوعة محليًا ودوليًا بسبب انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) في العام الماضي 2020، على الرغم من مشاركة ما يزيد على 200 فيلم يمثلون مخرجين من 14 دولة عربية.