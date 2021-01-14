بيان جديد من مصر للطيران للمسافرين إلى أمريكا| تفاصيل





طالبت مصر للطيران عملائها المسافرين إلى دولة المملكة المتحدة اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 18 يناير 2021 ضرورة إحضار شهادة تفيد باجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول حتي يسمح لهم الصعود علي الطائرة.





ويُعفى من ذلك القرار الأطفال دون سن الحادية عشر عام. كما توجه مصر للطيران عناية عملائها المسافرين إلى المملكة المتحدة إلى ضرورة ملأ نموذج (Passenger Locator Form) والذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط:

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk





ومن ناحية أخرى، تهيب مصر للطيران بعملائها المسافرين إلى دولة الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من يوم 26 يناير 2021 ضرورة إحضار شهادة تفيد باجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول حتي يسمح لهم الصعود علي الطائرة.





ويُعفى من ذلك القرار الأطفال دون سن العامان (2).

وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة الالتزام باجراءات السلامة الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات وعلى متن الطائرة وغيرها من الضوابط الصحية حفاظا علي سلامتهم في جميع الاوقات.



